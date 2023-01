Entreprenariat féminin : Des membres de l’ASFUD s’approprient le marketing digital

L’Association Songtaaba des femmes unies pour le développement (ASFUD) forme ses membres en marketing digital. Vingt- quatre leaders d’associations à prennent à mieux rentabiliser leurs activités via les réseaux et Internet.

Autonomiser les femmes est l’objectif principal de l’Association Songtaaba des femmes unies pour le développement (ASFUD). Ainsi dans le cadre de son projet intitulé ’’Promotion de l’entreprenariat féminin par le marketing digital’’, l’association forme, depuis le 25 janvier 2023 à Ouagadougou, 24 responsables des activités génératrices de revenus(AGR).

Ces femmes leaders d’associations, membres de l’ASFUD et du Mouvement « Je m’engage Burkina Faso», apprennent à booster leurs entreprises et chiffres d’affaires grâce au marketing et à la stratégie conseillée par le formateur Hubert Zoundi.

Venues des communes rurales de Saba, Koubri, Tangui Dassouri, Komki Ipala, Pabré et de Ouagadougou, ces apprenantes ont découvert les avantages du marketing digital pour mieux vendre leurs produits et services, à savoir ,entre autres, l’accès à un grand marché, communiquer avec directement les clients et les fidéliser. Selon la présidente de l’ASFUD et coordinatrice du Mouvement « Je m’engage Burkina Faso », Claire Rouamba, les participantes à la formation seront dotées de téléphone android afin de promouvoir leurs produits et services sur les réseaux sociaux (whatsapp et Facebook) et Internet. « Un site web de vente sera créée pour ces 24 associations », a-t-elle ajouté.

Financée par Xoese, Féministes en action et l’Agence française de développement(AFD), l’ASFUD vise à travers son initiative, en termes d’objectifs, le renforcement des capacités de marketing digital de ses unités productives et celles du Mouvement ; la promotion des outils du numérique auprès des femmes évoluant dans les activités de production et de sensibilisation; l’accroissement des capacités de vente de ses unités de production et du Mouvement « Je m’engage Burkina Faso »,la promotion et la prise en compte du marketing digital dans l’élaboration des prochains plans communaux de développement.

AK