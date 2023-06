FIFA : la Secrétaire générale Fatma Samoura quittera ses fonctions en fin d’année

La Secrétaire générale de la Fédération internationale de football(FIFA), Fatma Samoura, quittera ses fonctions en fin d’année. De nationalité sénégalaise et première africaine à occuper ce poste, madame Samoura veut consacrer « plus de temps à sa famille ». Dans un communiqué, la FIFA a fait savoir qu’elle a contribué à « restaurer sa crédibilité » après une cascade de scandales. Ajoutant que le football féminin aura atteint de nouveaux sommets sous son leadership. Avant son départ, la N°2 de l’instance dirigeante du football mondial a un défi à relever, à savoir la bonne tenue de la Coupe du monde féminine, prévue en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 aout 2023.Agée de 60 ans, elle a été nommée en mai 2016 après l’élection de l’Italo-Suisse Gianni Infantino à la présidence de la FIFA.

Alassane KERE