Football : Yaya Touré nommé entraîneur adjoint a Standard de Liège de la Belgique

Gnégnéri Yaya Touré, titulaire d’une Licence Pro UEFA A, ancien milieu de terrain ivoirien, de Barcelone et Manchester City, est nommé entraineur adjoint (Standard de Liège), un club de Pro League en Belgique.

Selon infosport, moins d’un an après sa nomination comme entraîneur de la catégorie U16 de Tottenham (août 2022), le technicien de 40 ans quitte l’Angleterre où il a écrit sa légende en tant que joueur avec les Skyblues de Manchester City. Et c’est la Belgique et le Standard de Liège qui tendent les bras au quadruple Ballon d’or africain.

Sidwaya.info