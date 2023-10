Génétique : Projet de création de la plus grande base de données sur le génome africain

Les personnes d’ascendance africaine sont peu représentées dans les études génétiques. Un nouvel effort changerait cela. L’initiative a été lancée mercredi par le Meharry Medical College de Nashville, Tennessee, ainsi que par le Regeneron Genetics Center, Astra Zeneca, Novo Nordisk et Roche. Les sociétés pharmaceutiques fournissent le financement, tandis que les données seront gérées par une organisation à but non lucratif lancée par Meharry, appelée Diaspora Human Genomics Institute. Moins de 2 pourcent des informations génétiques étudiées proviennent de personnes d’ascendance africaine, informe africanews.

Sidwaya.info