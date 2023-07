Guinée : Les autorités de Transition suspendent l’exportation de plusieurs produits agricoles

La République de Guinée a suspendu pour six mois l’exportation de plusieurs produits agricoles dont le riz, la pomme de terre et l’huile de palme, pour préserver sa « souveraineté alimentaire » et sa « quiétude sociale ».

Cette décision est liée au souci de préserver les stocks avant les prochaines récoltes, et « pas du tout » à l’expiration lundi de l’accord entre Moscou et Kiev, qui permettait à l’Ukraine d’exporter des céréales, notamment vers l’Afrique, malgré la guerre, a précisé le ministère guinéen du Commerce.

« Nous rentrons dans une période (de soudure). Il faut remplir nos réserves pour une souveraineté alimentaire, pour préserver la quiétude sociale », a expliqué hier mardi un responsable du ministère du Commerce.

La suspension des exportations concerne une quinzaine d’aliments de consommation courante (riz, oignon, pomme de terre, piment sec, piment frais, aubergine, gombo, tomate fraîche, taro, manioc, maïs, farines de manioc et de maïs, igname, patate douce et huile de palme), a précisé le ministère dans un communiqué.

Sidwaya.info