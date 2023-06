Hadj 2023: 430 pèlerins burkinabè pour le vol inaugural

Le premier vol transportant des pèlerins burkinabè en destination du Royaume d’Arabie-Saoudite a décollé de l’aéroport international de Ouagadougou, le vendredi 02 juin 2023, en présence des autorités administratives et de l’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Burkina, Fahad Aldosari.

Le hadj ou le pèlerinage à la Mecque est l’un des cinq piliers de l’Islam et tout musulman devra l’accomplir si sa situation financière le lui permet. Pour cela, ce sont environ huit milles (8000) burkinabè qui se sont inscrits pour satisfaire à cette exigence religieuse. Le premier vol a embarqué 430 pèlerins en direction de la Mecque, la capitale du Royaume d’Arabie-Saoudite, le vendredi 2 juin 2023, à l’aéroport international de Ouagadougou en présence des autorités administratives et de l’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Burkina. Selon le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel Boukaré Zoungrana, le hadj 2023 est placé sous le signe de la prière des pèlerins pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le colonel Zoungrana a aussi fait savoir que le gouvernement accorde une attention particulière au pèlerinage à travers son implication dans l’organisation et les subventions allouées au comité d’organisation car dit-il, ce sont des milliers de citoyens burkinabè qui vont se retrouver en Arabie-Saoudite. « C’est un évènement si important pour nous qu’il y a un secrétariat permanent au niveau du ministère en charge de l’administration territoriale qui s’occupe de cette question » a-t-il ajouté. Pour l’ambassadeur du Royaume d’Arabie-Saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, son pays a commencé les préparatifs du hadj 2023 depuis la fin de celui de l’année dernière. Ensuite, s’est-il félicité, le nombre de candidats a été plus que doublé en passant de plus de 3000 à 8300 pèlerins pour cette année.

«Nous allons encore travailler pour augmenter ce nombre l’année prochaine et faciliter leur voyage », a-t-il rassuré. Tout en souhaitant un bon voyage aux pèlerins, M. Aldosari, tout comme le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), El hadj Oumarou Zoungrana, les a invités à prier pour le retour de la quiétude au Burkina Faso. A en croire le président de la FAIB, le hadj 2023 connait plusieurs particularités par rapport aux années précédentes. « La particularité est que tous les visas sont déjà imprimés à la date d’aujourd’hui ; ce qui n’était pas le cas les années précédentes. Les années antérieures, l’avion arrivait alors que les pèlerins n’ont même pas de visas » a-t-il laissé entendre. De même, a-t-il fait savoir, le pèlerinage de cette année est ouvert à tous les âges. « Il y aura un vol chaque jour et tous les inscrits devraient rejoindre la Mecque d’ici le 18 juin » a-t-il conclu. Tout en se réjouissant de pouvoir accomplir ce pilier de l’Islam, le pèlerin Mazou Ouédraogo se dit préoccupé par la situation que traverse son pays. C’est pourquoi a-t-il promis, d’orienter sa prière orientée sur le retour de la sécurité au le Burkina.

Léon Yougbare

(Stagiaire)

Crédit photos : Issa Compaoré