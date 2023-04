Hôpital pédiatrique Charles-De-Gaulle : une centrale de production d’oxygène médicale inaugurée

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou, a inauguré, le jeudi 6 avril 2023, la centrale de production d’oxygène médicale de l’hôpital pédiatrique Charles-De-Gaulle.

Le manque d’oxygène médical pour la prise en charge des patients est désormais un vieux souvenir pour les patients de l’hôpital pédiatrique Charles-De-Gaule. Les besoins de l’hôpital sont maintenant couverts à 100% grâce au soutien financier de l’UNICEF et l’ambassade du Canada au Burkina qui l’a doté d’une centrale de production d’oxygène médicale. L’inauguration a eu lieu, le jeudi 6 avril 2023.

Selon le chef de la pharmacie du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-De-Gaulle, Moussa Ouédraogo, cette nouvelle centrale est une innovation en ce sens que de par le passé, les agents remplissaient les bouteilles que « nous transportions au niveau de la centrale de distribution ». « Cette fois, il y a la possibilité d’injecter directement dans le réseau l’oxygène produit pour être utilisé par les malades. Et cela va nous permettre d’assurer une couverture à 100% de nos besoins.

Car, il n’y aura plus de rupture. Nous produisons, stockons et utilisons ce dont nous avons besoin immédiatement. Pendant les ruptures, coupures de courant, pannes, nous pouvons ressortir le stock pour le réutiliser », a confié M. Ouédraogo. La centrale a une capacité de 30 mètres cube par heure. « La capacité va au-delà de nos besoins. La pédiatrie consommait 60 millions de mètre cube d’oxygène par an pour une couverture de 75% de nos besoins », a rappelé M. Ouédraogo.

Outre la pédiatrie Charles-De-Gaulle, le centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso a également bénéficié d’une centrale des mêmes partenaires. Ces deux sont estimés à 528 836 470 F CFA. Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou, s’est dit heureux parce l’oxygène constitue un élément important dans la qualité de la prise en charge des patients au niveau des formations sanitaires.

Or, de son avis, ces besoins se sont accrus avec la COVID-19 avec les cas graves hospitalisés. « Ces unités rendent les hôpitaux autonomes en matière de production d’oxygène. A Souro Sanou, la dépense annuelle en oxygène est de 200 millions F CFA et de 80 millions F CFA pour la pédiatrie. Avec cette nouvelle centrale, cet argent sera économisé et réinjecté dans d’autres dépenses pour le bon fonctionnement des hôpitaux», a souligné le ministre.

Sur le plan sanitaire, par manque d’oxygène, les organes vitaux comme le cerveau, le cœur peuvent être en défaillance….L’oxygène est extrêmement important dans la prise en charge des patients au niveau hospitalier, a expliqué le ministre Kargougou. Ce geste est à saluer, car, il vient renforcer le système de santé et les capacités opérationnelles des services engagés dans la lutte contre la COVID-19 et dans la prise en charge de toutes les pathologies, a précisé M. Kargougou.

Tout en félicitant le personnel de santé pour son courage et la qualité de son travail dans des conditions souvent difficiles, animé par la seule volonté de soulager et de soigner les patients, la représentante-résidente de l’UNICEF, Sandra Lattouf, a renouvelé l’engagement de son institution à continuer ses efforts aux côtés des autorités du ministère pour l’amélioration de l’état de santé des enfants, des jeunes et de toute la population.

Abdel Aziz NABALOUM

