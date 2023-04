Insécurité au Burkina : les Etats-Unis veulent mieux s’imprégner de la situation

Le Premier ministre, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, le mardi 4 avril 2023 à Ouagadougou, une délégation de hauts conseillers au Sénat américain, accompagnée de l’ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Sandra Clark.

Les Etats-Unis veulent mieux comprendre la situation de crise que traverse le Burkina Faso. En effet, une mission de hauts conseillers au Sénat américain, en séjour au Burkina Faso, a été reçue en audience par le Premier ministre burkinabè, Me Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le mardi 4 avril 2023 à Ouagadougou, après s’être entretenu avec des ministres du gouvernement. « Nous avons fait un tour d’horizon de notre relation bilatérale et expliqué certains aspects de cette relation », a déclaré l’ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Sandra Clark, à leur sortie d’audience. A ses dires, cette rencontre a été également une occasion de faire le point de cette coopération entre les deux pays et recueillir des informations pour améliorer leur compréhension sur la situation au Burkina Faso. Selon le conseiller au Comité des Affaires étrangères du Sénat américain, John Tomaszewski, ils vont travailler de sorte à ce que les informations reçues soient bien transmises en retour aux autorités du Sénat. « Nous sommes des conseillers et non des décideurs et notre objectif est de s’assurer que les informations soient transmises en lieu sûr et convenable », a-t-il laissé entendre.

Kadi RABO