Journée mondiale de l’Enseignant : 283 enseignants décorés dans l’ordre de mérite des Palmes académiques

Le Burkina Faso célèbre en différé la journée mondiale des enseignants le mardi 17 octobre 2023.À l’occasion de cette journée, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales et celui en charge de l’enseignement supérieur ont décidé de reconnaître les mérites de leurs personnels à travers la décoration de 283 agents dans l’ordre de mérite des Palmes académiques.

Cette année, ils sont au nombre de 88 enseignants-chercheurs, 195 enseignants et agents du ministère en charge de l’Education nationale.

« C’est un sentiment de joie et de satisfaction de fierté d’invite à mieux faire. J’invite mes autres collègues à travailler avec abnégation, car il n’y a que ça qui permet d’être distingué », a faire savoir l’un des récipiendaires du jour, Bakora Bassolé.

« Nous sommes au début d’une nouvelle année scolaire et académique et il est de coutume dans notre pays que des enseignants, à l’occasion du 5 octobre journée mondiale de l’enseignant soient magnifiés pour la qualité des services qu’ils rendent chaque jour à l’éducation et à toute la nation », a soutenu le ministre en charge de l’Education nationale Joseph André Ouedraogo.

Anna Zombra

Sidwaya.info