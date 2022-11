Lutte contre le terrorisme au Burkina : Le sommet sur l’Initiative d’Accra annonce le déploiement de 2000 soldats de sept nationalités

Le sommet sur l’initiative d’Accra s’est ouvert hier à Accra au Ghana. Le Burkina Faso est représenté par son Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela. L’Initiative d’Accra va venir en renfort à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. L’information a été donnée par la télévision nationale.

La force multinationale conjointe de l’initiative d’Accra est une solution endogène portée par le Burkina et ses six pays voisins pour lutter contre l’hydre terroriste. Lors du Sommet, les pays membres ont décidé de lever un contingent multinational de 10 000 hommes dont 2000 soldats seront déployés deux mille (2000) soldats au Burkina Faso. Cette force aura pour siège Tamalé au Ghana et le renseignement à Ouagadougou.

Sidwaya.info