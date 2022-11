Lutte de libération nationale algérienne : la mémoire des martyrs saluée à Ouagadougou

L’ambassadeur de l’Algérie au Burkina Faso, Nadjib Mahdi a organisé une réception à sa résidence, le mercredi 23 novembre 2022, à Ouagadougou, à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale.

Fondé en octobre 1954, le Front de libération nationale (FLN) déclenche une série d’attaques sur le territoire algérien. Les dirigeants du FLN publient un manifeste dans lequel ils appellent à une guerre de libération nationale de l’Algérie sous domination française. 68 ans après cette révolution qui a conduit à l’indépendance du pays le 5 juillet 1962, les Algériens se souviennent.

En communion avec ses compatriotes vivant au Burkina et les amis de l’Algérie, l’ambassadeur de l’Algérie, Nadjib Mahdi, a offert une réception à la mémoire des martyrs de la révolution, à sa résidence, le mercredi 23 novembre 2022, à Ouagadougou. Les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés à l’entame de la cérémonie. Remerciant ses hôtes pour avoir honoré son invitation, le diplomate algérien a indiqué que la soirée recelait un symbole de « joie et de recueillement à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne ». Conscient de la crise sécuritaire que vit le Burkina, Nadjib Mahdi a exprimé la solidarité du gouvernement de son pays au peuple frère du pays des Hommes intègres. « Je voudrais également saisir cette merveilleuse occasion pour réitérer et assurer notre voisin et nos frères burkinabè que l’Algérie, son peuple, son gouvernement, son président, sont à leurs côtés », a-t-il déclaré. Evoquant la guerre civile algérienne ou décennie noire qui a opposé entre 1991 et 2002 le gouvernement algérien, disposant de l’Armée nationale populaire (ANP), aux divers groupes islamistes, l’ambassadeur a dit mesurer la réalité de la situation que traverse le Burkina.

Triompher de cette parenthèse douloureuse

C’est pourquoi, il a réitéré, au nom du gouvernement algérien, « toute la sympathie et la disponibilité à accompagner le peuple burkinabè à triompher de cette parenthèse douloureuse. « Nous sommes tous des Etats appartenant à l’espace sahélien. Nous comprenons parfaitement ce que nos frères burkinabè endurent en ce moment. Nous l’avons subi et c’est pour cette raison que nous partageons leurs préoccupations, leurs aspirations », a souligné l’ambassadeur algérien, Nadjib. Dans le cadre de la coopération bilatérale, l’Algérie est un partenaire clé dans le domaine de la formation. Elle contribue à la formation de cadres burkinabè dans les universités algériennes à travers l’octroi, annuellement, de bourses de formation dans différentes filières. Au plan régional et international, l’Algérie et le Burkina Faso ont des positions communes sur les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun et réaffirment à chaque occasion leur engagement à maintenir l’esprit de concertation qui a toujours caractérisé leurs relations. Les deux pays œuvrent de concert pour la réalisation de la paix et de la sécurité au Sahel afin de faire de cette sous-région un havre de paix, de coopération, de solidarité et de développement. C’est à ce titre que le Burkina Faso a participé activement dans l’équipe de médiation internationale qui a mené le processus du dialogue inter-malien d’Alger, couronné par la signature à Bamako, le 15 mai 2015, de l’Accord historique de paix et de réconciliation au Mali.

Karim BADOLO