Maître Bénéwendé Stanislas Sankara : son parcours porté à l’écran

Avocat de plusieurs dossiers chauds et grande figure de la vie politique du Burkina Faso, maître Benewende Stanislas Sankara est porté à l’écran grâce au film du journaliste Yacouba Ouédraogo intitulé : « Me Sankara, une vie pour la patrie ».

Opposant au régime de l’ex-président burkinabè Blaise Compaoré et défenseur des grands dossiers judiciaires au Burkina Faso (affaires David Ouédraogo, Norbert Zongo, Thomas Sankara, etc.), maître Bénéwendé Stanislas Sankara est le principal sujet d’un biopic intitulé « Me Sankara, une vie pour la patrie », réalisé par Yacouba Ouédraogo, directeur de publication du média kamanews et ancien directeur de la communication de la Commission électorale indépendante (CENI).

D’une durée de 56 minutes, l’œuvre, officiellement lancée le 21 octobre 2022, retrace le parcours (ses combats politiques et judiciaires) de l’avocat et du politicien Sankara, sous les témoignages de plusieurs personnalités à savoir, Maître Frédéric Pacéré Titinga, Germain Bittou Nama, Yamba Malick Sawadogo, Mahamadi Kouanda.

Selon le réalisateur, cette œuvre biographique fait partie d’un projet de 10 films intitulé « Personnages politiques du Burkina Faso ».

L’un des objectifs de l’initiative, a-t-expliqué, est de faire découvrir ou redécouvrir aux Burkinabè la vie des figures emblématiques de l’histoire politique du Burkina Faso.

