Musique : Kezi publie un 3e album pour soutenir les veuves des FDS et des VDP

Le militaire-chanteur Kezi vient de publier son troisième album intitulé ‘’Ils sont tombés’’. Une œuvre de six titres dont la vente servira à soutenir les orphelins et les veuves des soldats et des VDP tués dans la lutte contre le terrorisme.

Au-delà de l’hommage aux éléments des Forces de défense et de sécurité(FDS) et des VDP décédés dans la défense du Burkina Faso, Ils sont tombés, le nouvel album de six titres de Kezi est également un soutien à leurs familles. Puisque lors de la cérémonie de présentation de l’album à la presse, le dimanche 14 mai 2023 au Mess des Officiers, l’artiste a fait savoir que la vente de l’album permettra de soutenir des veuves et des orphelins des FDS et VDP tués. Des 10 000 F CFA, le coût de l’album, la somme de 3 000 F CFA sera déduite et reversée aux familles endeuillées.

« Il était important de rendre hommage à ceux qui ont consenti le sacrifice suprême et inviter les vivants à leur rendre hommage », a-t-il déclaré. Pour Kezi, Ils sont tombés se veut également une œuvre de collaboration marquée un featuring avec le gendarme-slameur Whe-We. « Il faut vraiment cette union et un seul titre est insuffisant. Nous sommes dans la dynamique de faire sortir assez de titres pour inviter cette population à collaborer avec les FDS dans cette lutte antiterroriste », a ajouté Whé-Whé. Pour le Colonel-major François Djourbiel, chargé de la culture et des arts de l’armée, l’initiative peut servir de canal de transmission de message de l’armée à la population civile. La dédicace a été marquée par la présence de plusieurs chefs militaires et de la gendarmerie nationale notamment son Chef d’État-major, lieutenant-colonel Evrard Somda, et des personnalités coutumières en particulier Naaba Saaga Kib Woubda.

Alassane KERE