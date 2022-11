Nuits atypiques de Koudougou: la 27e édition, du 30 novembre au 4 décembre

Le comité d’organisation du festival international de musique « Les Nuits atypiques de Koudougou-NAK » a animé, le vendredi 28 octobre 2022, dans la cité du Cavalier rouge, une conférence de presse, sur les préparatifs de la 27e édition.

Les Nuits atypiques de Koudougou (NAK), cet événement d’envergure internationale qui se veut un cadre d’expression culturelle et artistique, sera au rendez-vous, du 30 novembre au 4 décembre 2022 sous le thème : « Culture et cohésion sociale ». Le directeur du festival, Koudbi Koala, l’a annoncé au cours d’une conférence de presse, le vendredi 28 octobre 2022.

Comme toutes les années précédentes, à cette 27e édition, il y aura des spectacles en live, des rencontres professionnelles, une aire gastronomique, des stands d’exposition, etc., sur son site situé au secteur 10 de la ville de Koudougou. La cérémonie est placée sous le parrainage du PDG du groupe Savane FM, El hadj Aboubakar Zida Sidnaba. En moyenne, 50 mille festivaliers sont attendus, 120 artistes invités, 200 exposants et restaurateurs et 50 professionnels et partenaires.

Il est également prévu une conférence publique, avec la participation de grands panélistes sur le thème. Un thème d’actualité qui se justifie, selon M. Koala, par la volonté des NAK de mettre en exergue la contribution de la culture dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent. De l’avis du promoteur du festival, prendre la décision d’organiser cette 27e édition « est apparue comme un défi, quand on connait l’impact socio-économique de cette situation, mais aussi un test sur l’aptitude des grandes manifestations à s’adapter aux contextes les plus complexes de notre histoire ».

Il a précisé que le budget de l’édition se chiffre à 105 891 730 F CFA et à la date du 28 octobre, il n’est couvert qu’à 55,48%. A un mois de l’événement, le promoteur se pose des questions de savoir, si ce budget sera bouclé ou pas ? Mais, ce dont Koudbi Koala est sûr, les NAK cette année connaitront quelques innovations. « Il n’y aura pas de badges à cette édition, mais plutôt des bracelets pour tout le monde. Chaque jour aura son bracelet et sa couleur. Je suis revenu de l’Europe avec 62 mille bracelets.

Cette initiative du port du bracelet aide à la visibilité du festival, facilite les entrées et évite la tricherie », a-t-il confié. A la question des journalistes sur les prix d’accès, le directeur du festival a répondu en ces termes : « Avec les critiques constructives que nous avons reçues, le prix de la visite des stands est fixé à 500 F CFA et celui des spectacles à 1000 F CFA. Tous les artistes qui vont prester seront des professionnels et nous voulons qu’ils vivent aussi de leur travail ». Au niveau de la sécurité, il a rassuré que des dispositions ont été prises, pour que l’événement puisse se dérouler dans la quiétude.

Si à 27 ans, ce festival n’est toujours pas autonome comme l’ont remarqué les hommes de médias, le directeur du festival, lui, ne trouve aucun inconvénient, car à son avis, si un festival est à 100% autonome, il n’est plus un festival. « Pour qu’il ait la visibilité d’un événement de telle envergure, il faut aussi l’appui des partenaires et nous comptons sur la bonne foi et le soutien de ceux qui croient en nous», a souhaité M. Koala.

La région du Centre-Ouest enregistre de nombreux festivals et il a signifié que Koudougou seule, compte une trentaine de festivals. Pour mieux valoriser l’offre culturelle et artistique, il a indiqué que tout sera mis en œuvre pour qu’il y ait au moins un festival par mois, au bonheur des populations et des artistes.

Afsétou SAWADOGO