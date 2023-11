Promotion du civisme routier : l’ONASER ouvre ses portes au public

L’Office national de la sécurité routière organise, les 16 et 17 novembre 2023, à Ouagadougou, ses journées portes ouvertes sur le thème : « Avec l’ONASER je m’engage pour la sécurité routière. »

L’insécurité routière qui se manifeste à travers les accidents de la circulation interpelle tous les usagers de la route à cultiver la prudence. Au regard de l’incivisme grandissant lié au non-respect du code de la route, il est important pour l’Office national de la sécurité routière (ONASER) d’inten-sifier les campagnes de sensibilisations voire prendre des mesures de répression pour sauver les vies. C’est dans ce cadre qu’elle organise, les 16 et 17 novembre 2023, à Ouagadougou, les journées portes ouvertes afin de présenter ses missions à la population. Le représentant du ministre en charge des transports, Joseph Ouédraogo a souhaité que cette activité soit l’occasion pour le public de découvrir l’ONASER. Il a indiqué que la sécurité routière ne doit plus être vue comme une affaire de son département ou de l’ONASER, mais au contraire tout usager de la route doit en faire une affaire personnelle. « C’est ainsi qu’au fur et à mesure, nous parviendrons à réduire le nombre des accidents et à sauver ainsi de nombreuses vies, précieuses pour le développement de notre pays », a-t-il soutenu. Le représentant du ministre a invité chaque citoyen à s’engager tant au niveau familial, communautaire que professionnel pour promouvoir sans réserve et inlassablement la sécurité routière. Car, pour lui, le gouvernement de la Transition a fait de la lutte contre l’insécurité routière, une priorité.

Des mesures de répression

Selon le directeur général de l’ONASER Evariste Meda, durant ces 48h d’activités, placées sur le thème : « Avec l’ONASER je m’engage pour la sécurité routière », il s’agit de faire une campagne de sensibilisation pour inviter encore une fois les populations à observer les règles de la circulation routière. « Après 15 années d’activités de sensibilisation, il est temps d’adjoindre des actions plus vigoureuses de répression dont les effets se ressentiront dans le portefeuille de ceux qui commettent des infractions », a annoncé le DG. En tant qu’organisme directeur de la sécurité routière, l’ONASER, a expliqué son DG, ne se lassera jamais de se préoccuper de la sécurité routière de tous sur la route et de la préservation du patrimoine routier. « L’ONASER va poursuivre vigoureusement avec le soutien de sa tutelle technique, le combat pour l’effectivité du port obligatoire du casque de protection par les usagers des engins à deux ou trois roues motorisés.

Avec le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), l’ONASER va mener le combat pour l’effectivité de la visite technique de tous les véhicules à moteur y compris les motocycles et motocyclettes dans la mesure où cette visite est un facteur d’amélioration de la sécurité routière. En plus, en collaboration avec la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), le combat contre la transformation anarchique des véhicules lourds de transport de marchandise va se renforcer pour plus d’effectivité dans la préservation du patrimoine routier », a annoncé entre autres Evariste Meda. Outre ces mesures, la digitalisation des actes et procédures, la création des antennes régionales, le renforcement de la légitimité institu-tionnelle… sont également des mesures envisagées par l’ONASER au titre des perspectives. A l’occasion de ces journées, le DG de l’ONASER a félicité le personnel pour le travail abattu. Il a témoigné sa gratitude aux entreprises partenaires, associations, structures publiques qui accompagnent l’ONASER dans la promotion de la sécurité routière. A l’issue de la cérémonie, les participants ont visité des stands d’exposition des directions techniques de l’ONASER et des structures partenaires.

Oumarou RABO