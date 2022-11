Reconquête du territoire national : le Chef de l’Etat s’entretient avec les composantes des FDS

Le président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi en fin de matinée avec les éléments des différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS), venus de toutes les garnisons du pays.

Cette rencontre voulue par le chef de l’Etat a été une occasion pour discuter avec les personnels sur la situation du pays confronté au fléau du terrorisme et pour donner des nouvelles instructions et orientations pour plus d’efficacité sur le terrain du combat.

Il a exhorté les hommes à développer des intelligences de situation pour s’adapter à l’ennemi et pour mieux le combattre.

Dans cette guerre, le président de la Transition a invité les soldats à la culture du patriotisme et au sens du sacrifice pour la Nation. Car, pour le président Traoré, il est du devoir des forces de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour sécuriser le pays et protéger les populations, pour répondre à leur mission première et à leur serment.

Partageant sa conviction d’un Burkina débarrassé de l’hydre terroriste, le chef de l’Etat a invité les forces combattantes à la solidarité, à la combativité et à l’entrainement sur le front de la lutte contre le terrorisme. Dans cette même perspective, il a insisté sur la nécessité de collaborer avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui abattent un travail formidable sur le terrain.

Aux différentes préoccupations soulevées par les éléments des FDS au cours des échanges, le président de la Transition, Ibrahim Traoré a donné l’assurance qu’elles seront examinées et des solutions seront trouvées pour permettre aux hommes de pouvoir se concentrer sur la défense de la patrie.

Sidwaya.info

Source : DCRP Présidence du Faso