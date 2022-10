Rendez-vous à Kokologho : Une 5e édition pour la paix au Burkina Faso

La 5e édition du festival « Rendez-vous à Kokologho » aura lieu du 26 octobre au 1er novembre 2022.Cette année, la manifestation prend les couleurs du vivre-ensemble à travers le thème « Construire la paix et la cohésion sociale à travers la culture ».

Festival pluridisciplinaire, la 5e édition du festival « Rendez-vous à Kokologho » s’associe à l’élan de promotion de la paix au pays des Hommes intègres et des liens sociaux entre les Burkinabè surtout entre les ressortissants de cette commune rurale de la région du Centre-Ouest.

« Construire la paix et la cohésion sociale à travers la culture» est le thème choisi par l’Association pour la Promotion de l’Art, de la Culture et du Textile (APACT), organisatrice de l’événement.

Ainsi sont programmés du 26 octobre au 1er novembre 2022, selon le président de l’APACT, le styliste Georges de Baziri, des échanges sur la participation citoyenne à la réconciliation et au vivre ensemble dans notre pays, des ateliers de formation en tissage et teinture, une course cycliste féminine, une foire des produits artisanaux, des prestations artistiques (avec à l’affiche Kady Wendpuiré, Bibich Sérénité, etc.) et un défilé de mode.

Activité phare du festival, le défilé de mode sera animé par des stylistes et modélistes de la région et du Burkina Faso.

Invités, les apprenants en coupe-couture du lycée technique et professionnel Jean le Baptiste de Kokologho présenteront également leurs créations. Sans oublier le président de l’APACT, Georges de Baziri- créateur de marque GX226-qui présentera sa nouvelle collection faite en Faso dan fani.

AK