Retards, chevauchements académiques : le ministre Thiombiano et des enseignants en quête de solutions

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, a rencontré les enseignants-chercheurs de l’université Joseph-Ki-Zerbo, vendredi 14 juillet 2023, à Ouagadougou.

Dans l’optique de s’imprégner des réalités que vit l’université Joseph-Ki-Zerbo, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, a échangé avec les enseignants-chercheurs de ladite université. A cet effet, les enseignants ont exposé leurs inquiétudes, vendredi 14 juillet 2023, à Ouagadougou. « Aujourd’hui, nous sommes à l’université Joseph-Ki-Zerbo pour rencontrer toutes les composantes de cette université pour les féliciter pour cet engagement qu’elles montrent malgré le contexte très difficile que vivent les universités », a déclaré le premier responsable du département, Adjima Thombiano.

Selon lui, l’objectif de cette rencontre était d’échanger avec toutes les composantes de cette université pour cerner les difficultés et voir comment les surmonter pour rendre l’université plus performante. Selon le ministre, cette rencontre d’échanges avec le corps enseignant a été bénéfique pour son département. « Nous ressortons satisfaits avec beaucoup de propositions et une volonté d’engagement de ces enseignants pour pouvoir nous accompagner dans notre mission et aussi s’engager davantage pour que les universités surtout l’université Joseph-Ki-Zerbo puissent retrouver son lustre d’antan », a-t-il confié.

La question des retards, des chevauchements des années académiques, les problèmes financiers, le manque d’enseignants et des infrastructures pour les cours et évaluations ont constitué les grandes lignes de ces échanges. Adjima Thombiano a préconisé de rationaliser les dépenses et de mettre en place une stratégie de mobilisation interne des ressources pour faire face aux problèmes financiers. « Par ces doubles mécanismes, nous pouvons un tant soit peu juguler cette question de déficit financier », a-t-il notifié.

Malgré les difficultés que le monde universitaire rencontre, on enregistre des résultats appréciables. « Quand on regarde ce qui a été accompli au niveau de l’université Joseph-Ki-Zerbo, certes, on n’est pas sorti des retards, mais, il y a eu une amélioration très significative, des efforts consentis. Pour les étudiants de l’UFR-SVT qui sont arrivés en octobre 2022, on enregistre un bon taux d’exécution qui dépasse 80% pour les S1 et S2. C’est quelque chose qu’il faut saluer », a-t-il fait savoir.

Le ministre a, par ailleurs, invité les enseignants à faire preuve de contribution patriotique conséquente pour faire face aux défis du contexte actuel. « Ce que nous attendons des universités surtout des enseignants, c’est qu’ils puissent chacun à son niveau contribuer davantage en s’investissant dans l’accomplissement des enseignements et à temps, en donnant des exemples, en constituant des repères pour cette jeunesse », a-t-il invité.

Pour sa part, il a promis de jouer sa partition et plaider auprès des plus hautes autorités pour qu’ils aient gain de cause. « Nous allons jouer notre partition, continuer à mener le plaidoyer pour que les universités, surtout les départements dans son ensemble soient dans la ligne de mire du gouvernement et dans la vision de champ du chef de l’Etat qui veut faire de la science un socle pour le développement de ce pays », a-t-il indiqué.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO (Stagiaire)