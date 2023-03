Route Sakoinsé-Koudougou : L’entreprise enjointe de reprendre les travaux d’entretien à ses frais, conseil des ministres

Le Conseil des ministres de ce vendredi 10 mars 2023 a statué sur le rapport de la mission d’investigation sur les dégradations précoces de la route nationale 14 (RN14) Sakoinsé-Koudougou, longue de 42 km.

Ce rapport met en cause, entre autres, la qualité du matériau utilisé dans la construction de certaines couches de cette route et le processus de contrôle et de surveillance des travaux devant en garantir la qualité.

Autant d’éléments qui ont fondé le gouvernement à enjoindre le groupement d’entreprises SOROUBAT/SOROUBAT CI de reprendre à sa charge les travaux sur l’ensemble du tronçon conformément aux cahiers des prescriptions techniques.

Le ministre Adama Luc Sorgho, s’était lui même rendu sur le terrain le jeudi 17 novembre 2022 pour constater l’état de dégradation de cette route non encore réceptionnée.

A cette occasion, le ministre avait laissé entendre que des sanctions pourraient être prises conformément à la règlementation en vigueur, une fois les résultats de l’enquête disponibles.

Le bitumage de la route Sakoinsé-Koudougou a démarré le 1er juillet 2020 pour un délai d’exécution de 17 mois pour un montant de plus de 7 milliards de francs CFA.

Sidwaya.info