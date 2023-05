Santé bucco-dentaire : une bonne hygiène permet d’éviter les maladies

Se brosser les dents quotidiennement permet d’éliminer la plaque dentaire et d’éviter les caries ainsi que les pathologies plus sévères telles que la gingivite et la parodontite.

Une hygiène bucco-dentaire irréprochable nécessite une attention et des soins quotidiens. Prendre de bonnes habitudes reste le meilleur moyen de garder une bonne santé dentaire et d’éviter . Un brossage des dents efficace et doux permet à la fois de prévenir les caries et de ne pas agresser les gencives, afin de garder le plus longtemps possible des dents en bonne santé. Caries, plaque dentaire, mauvaise haleine ou inflammation des gencives : les problèmes dentaires nous concernent tous et, s’ils ne sont pas traités à temps, peuvent engendrer des complications sur le long terme. Une bonne hygiène bucco-dentaire est donc essentielle et cela passe par des gestes quotidiens. Le brossage des dents permet d’éliminer la plaque dentaire qui s’installe après chaque repas. Cette plaque est une pellicule collante composée de bactéries, de protéines salivaires, de sucres et d’acides. Bien que la salive contribue à évacuer la majorité de la nourriture ingérée, il reste toujours des traces qui se déposent sur les dents. Si le brossage de dents n’est pas possible, pour des raisons « logistiques », n’oubliez pas l’existence du fil dentaire ou des brossettes prévues à cet effet. Si cette plaque n’est pas enlevée régulièrement, elle peut se transformer en tartre en épaississant. Elle devient alors beaucoup plus dure à enlever et nécessite l’intervention d’un dentiste pour un détartrage. De manière générale, il est conseillé de voir votre dentiste une fois par an pour un détartrage. La plaque dentaire et le tartre favorisent l’apparition de caries : en ne se brossant pas les dents, les sucres et les acides qui se trouvent sur les dents ne sont pas éliminés et peuvent ainsi provoquer avec le temps l’apparition de caries. La carie cause une hypersensibilité au chaud et au froid et peut atteindre la pulpe de la dent. Elle s’accompagne parfois de fièvre et d’abcès. Le brossage de dents ne doit donc pas être considéré comme une option mais comme une nécessité. Le brossage de dents idéal dure de 2 à 3 minutes. On commence par les dents de la mâchoire supérieure et on poursuit par celles de la mâchoire inférieure, en brossant successivement les faces internes et externes des dents. La bonne technique de brossage part de la gencive vers la dent, autrement dit du rouge vers le blanc. La brosse à dents doit être inclinée à 45° pour obtenir un effet optimal. Idéalement, la brosse ne doit pas effectuer d’allers et retours pour éviter que les débris ne reviennent vers la gencive. Il est conseillé plutôt de réaliser des mouvements circulaires sur chaque dent en n’oubliant pas les espaces inter-dentaires afin d’éliminer les bactéries. Pour brosser les incisives, on utilise la brosse à dents de manière verticale. On termine en brossant le dessous des dents, appelées faces mastiquantes. En cas de gencive fragile, il est conseillé de choisir une brosse à dents souple et d’effectuer les mouvements en douceur. La fréquence de brossage Indispensable pour bénéficier d’une bonne santé bucco-dentaire, le brossage doit être réalisé deux à trois fois par jour, de préférence après les repas. Le brossage du soir est le plus important car la production de salive diminue durant la nuit, favorisant les attaques acides et les caries. Quelle brosse utiliser ? Un brossage de dents efficace commence par le choix d’une brosse à dents adaptée. Les brosses à poils durs ont tendance à attaquer l’émail des dents et à blesser les gencives. Pour ce faire, il est conseillé d’utiliser une brosse souple. Il faut aussi changer de brosse à dents tous les trois mois ou lorsque le dessus des poils est émoussé. Après utilisation, il faut rincer soigneusement la brosse et la poser tête vers le haut dans un verre ou sur un support. En ce qui concerne les bébés, dès l’apparition des premières dents du bébé, généralement vers 6 mois, on peut commencer le brossage des dents deux fois par jour, soit avec une petite brosse à dent à poils souples, soit avec une compresse mouillée et un peu de dentifrice. Pour les enfants, dès que ceux-ci peuvent se servir de leur brosse à dents, il peut s’occuper lui-même de son hygiène bucco-dentaire. Vers 3 ou 4 ans, les parents instaurent le rituel du brossage matin et soir. Afin de faciliter l’apprentissage, l’un des parents se place à côté de l’enfant pour lui apprendre les bons gestes. Brosser la langue La langue se nettoie en partie toute seule grâce à la salive et aux frottements contre le palais, mais il peut être utile de nettoyer sa langue dans certains cas : Pour lutter contre la mauvaise haleine. Parmi , la présence de bactéries dans les sillons de la langue est un facteur important. En cas de bouche sèche Le brossage de la langue est particulièrement adapté si vous souffrez de sécheresse buccale. En effet, la salive censée nettoyer la langue naturellement ne peut plus faire son travail, ce qui conduit à une accumulation de bactéries qui peuvent ensuite se propager aux dents. Si votre langue devient blanchâtre à cause d’un développement de bactéries ou de reflux gastriques, pour éviter que l’acidité de votre bouche n’abîme vos dents ou que le développement de bactéries ne devienne un problème, il peut être utile de se brosser la langue.

Source : passeportsante.net, cabinetdentaire saintouen, missionsignal.fr Wamini Micheline OUEDRAOGO michouleazar@gmail