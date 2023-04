Santé publique : La suspension des achats et ventes des médicaments essentiels génériques levée

La suspension des achats et ventes des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux de la CAMEG, annoncée le 08 avril dernier par les syndicats des pharmaciens du Burkina Faso est levée.

La levée de la suspension a été décidée à l’issue d’une rencontre hier mardi 11 avril 2023 entre le syndicat des pharmaciens et les ministres en charge de la Santé et du Commerce.

Les échanges ont porté, entre autres, sur « des points d’incompréhension liés à certaines dispositions des textes règlementaires portant fixation des prix de vente des médicaments essentiels génériques ».

A l’issue de la rencontre, les répresntants du gouvernement et les syndicats se sont accordés sur la levée des mesures de suspension des achats et ventes des médicaments et de « la mise en place d’un comité technique chargé d’analyser les différentes préoccupations du sous-secteur privé pharmaceutique en vue de trouver des solutions pérennes au bénéfice de la population ».

L’équipe gouvernementale et les syndicats ont également convenu de la poursuite des échanges autour de la marge des spécialités pharmaceutiques à l’officine.

Sidwaya.info