Soupçons de détournement dans l’armée : « Toutes les conséquences de droit seront tirées », communiqué CEMGA

Faisant suite à un article dans la dernière parution du journal » l’Événement » et qui fait cas d’un capitaine de l’armée qui aurait empoché 400 millions de francs CFA destinés aux VDP, l’État-major général des armées a annoncé dans un communiqué, ce mercredi 14 décembre 2022, que « les enquêtes en cours sont menées avec la plus grande rigueur et que toutes les conséquences de droit seront tirées ».

Relevant l’extrême gravité des accusations, le commandement militaire se déclare particulièrement attaché à la transparence et à une gestion vertueuse des ressources mises à la disposition de l’Armée dans la guerre contre le terrorisme.

communiqué CEMGA 14-12-22

Sidwaya.info