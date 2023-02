Stérilité féminine : l’endométrite, une infection utérine

L’endométrite est une infection qui affecte la cavité de l’utérus de la femme. C’est une infection qui peut provoquer la stérilité chez la femme. Le professeur agrégé en gynécologie au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo, Pr Hyacinthe Zamané, en donne de plus amples explications.

L’endomètre est le tissu qui tapisse la paroi intérieure du corps de l’utérus, partie où se déroule la grossesse. Sous l’influence des hormones sexuelles produites par les ovaires (les œstrogènes et la progestérone), l’endomètre subit régulièrement des modifications de sa forme et de sa fonction. Chaque mois, de la puberté à la ménopause, l’endomètre prolifère pour se préparer à une éventuelle grossesse.

Si l’ovule est fécondé par un spermatozoïde, l’endomètre reçoit l’embryon et lui permet de s’implanter dans l’utérus, puis de se développer tout au long de la grossesse. Si l’ovule n’est pas fécondé, la partie superficielle de l’endomètre se détruit en provoquant un saignement : ce sont les règles. Ce processus se répète suivant un cycle d’environ 28 jours. Selon le professeur agrégé en gynécologie au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo, Pr Hyacinthe Zamané, l’endométrite c’est l’infection de la cavité de l’utérus. A l’intérieur de l’utérus, il y a une muqueuse qu’on appelle l’endomètre et l’infection de l’endomètre constitue une endométrite.

Il explique que l’endomètre se manifeste essentiellement par une douleur atroce au bas ventre qui s’accompagne d’une fièvre avec des frissons. Quand on examine la patiente et lorsqu’on pose le speculum, on verra des secrétions malodorantes et parfois du pu qui va sortir à travers le col utérin. L’endométrite, en général, est liée à des microbes également, mais surtout des bactéries qui vont passer par le vagin, remonter à travers le col et atteindre l’endomètre à l’intérieur de l’utérus. Cette infection peut arriver lors de certains soins, si des précautions de prévention d’infections n’ont pas été correctement prises.

« Des difficultés pour tomber enceinte »

Des complications peuvent survenir à la suite d’une endométrite. « L’endométrite peut aboutir à une infection généralisée de tout l’organisme, la septicémie. Et également, si elle est traitée et qu’elle est guérie, elle peut laisser des séquelles, les mêmes séquelles au niveau des trompes par exemple.

Au niveau des trompes, l’infection peut aboutir à une obstruction de celles-ci et être à l’origine d’une stérilité ou encore une destruction totale de l’endomètre. Cette femme peut ne plus voir ses règles parce que les parois de l’utérus vont s’accoler et elle aura des difficultés pour tomber enceinte », confie le Pr Hyacinthe Zamané. Pour prévenir l’endométrite, le gynécologue Zamané préconise d’adopter les bonnes pratiques en matière d’hygiènes intimes, de bonnes pratiques sexuelles pour la prévention des infections et aussi de bonnes pratiques en matière de soins aux femmes.

Il soutient que l’endomètre peut être atteint lors de certaines manœuvres endo-utérines lors des soins. Pendant les soins, il faut prendre des précautions pour prévenir la survenue de l’infection. « Il faut éviter les rapports non protégés avec des partenaires occasionnels. Car la femme ne sait pas quels sont les germes que l’autre partenaire porte. Parmi ces germes, il y a la gonococcie, la chlamydiose. Ces germes peuvent remonter au niveau de la cavité utérine et entrainer des infections », ajoute-t-il. Il conseille également l’abstinence et la fidélité et si cela est difficile, il faut protéger les rapports sexuels.

Wamini Micheline OUEDRAOGO