Travail décent et croissance économique : le Haut conseil du dialogue social mène la réflexion

Le Haut conseil du dialogue social(HCDS) tient, du 13 au 27 décembre 2022, à Ouagadougou, sa deuxième session ordinaire de l’année sur le thème : « Croissance économique endogène et travail décent ».

Face au contexte national marqué par les crises persistantes sur le plan social, sanitaire et surtout sécuritaire qui plombent le développement socio- économique du Burkina Faso, le Haut conseil du dialogue social (HCDS) veut mieux apporter sa contribution pour relever les énormes défis du moment. Notamment, ceux liés au déficit du travail décent en rapport avec la décélération de la croissance économique.

C’est dans ce sens qu’il a été décidé de plancher sur la question à la faveur de sa deuxième session ordinaire de l’institution qui s’est ouverte, hier mardi 13 décembre 2022, à Ouagadougou. La rencontre qui se tient jusqu’au 27 décembre prochain porte sur le thème : « Croissance économique endogène et travail décent». Pour le HCDS, la promotion du travail décent constitue une des priorités majeures de l’Etat, mais force est de reconnaitre que la dynamique actuelle du Burkina Faso est peu favorable à l’atteinte de cet objectif. C’est pour ce fait que le président du HCDS, Jean-Marc Doamba Palm, a soutenu que des réflexions s’imposent afin de proposer des alternatives innovantes pour booster la croissance économique, au regard des défaillances des mécanismes traditionnels de développement basés sur l’investissement extérieur. « Elles s’imposent aussi pour trouver des solutions rapides et efficaces à la question de l’emploi des jeunes afin d’éviter que le chômage ne constitue un lit pour le terrorisme », a-t-il insisté. Comment instaurer une dynamique favorable à la création d’emplois productifs ? Comment booster la croissance économique du pays et espérer des réponses efficaces ? Que faire pour que cette situation n’engendre pas à terme des conflits sociaux dans le monde du travail ? Tels sont, entre autres, questionnements que les participants à cette session vont examiner au cours de la deuxième session.

« Il s’agit de renforcer les capacités des conseillers du HCDS sur les concepts de croissance économique endogène et de travail décent à travers une nouvelle vision du développement de l’économie nationale », a soutenu Jean- Marc Doamba Palm. Pour permettre une appropriation de la question, des communications sur l’état des lieux de l’emploi des jeunes au Burkina, les Objectifs du développement durable (ODD), la perception des syndicats sur les ODD et le concept d’économie endogène au Burkina Faso constitueront les points d’échanges. A l’issue des travaux, a souligné le président du HCDS, des recommandations concrètes seront formulées afin d’éclairer les décideurs dans la prise de décisions. En plus des réflexions sur le thème de la session, a-t-on indiqué, les conseillers du HCDS vont aussi examiner et adopter le programme d’activités annuel 2023, le code d’éthique et de déontologie, les outils de collecte de données pour l’élaboration du rapport sur l’état du climat et du dialogue social.

Soumaïla BONKOUNGOU