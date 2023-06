Une copie de coran brulée à Stockholm en Suède, l’Arabie Saoudite condamne

L’Arabie saoudite a condamné l’acte sacrilège de brûler une copie du Saint Coran par un extrémiste à Stockholm en Suède après la prière de la Tabaski, le 28 juin 2023. En effet, le ministère des Affaires étrangères a exprimé la ferme condamnation et dénonciation par le Royaume d’Arabie saoudite de l’autodafé d’un exemplaire du Saint Coran par un extrémiste près de la mosquée centrale de Stockholm en Suède après la prière de l’Aïd Adha.

Dans un communiqué de presse, le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré : « Ces actes haineux et répétés ne peuvent être acceptés avec aucune justification, car ils incitent clairement à la haine, à l’exclusion et au racisme, et contredisent directement les efforts internationaux visant à diffuser les valeurs de tolérance, de modération et de rejet de l’extrémisme, et sapent le respect mutuel nécessaire pour les bonnes relations entre les peuples et les État.

Aussi la Ligue islamique mondiale (LIM) a condamné l’acte qu’elle qualifie de honteux et provocateur d’un extrémiste Suèdois. Ceci dans une déclaration de son Secrétariat général et président de l’Organisation des savants musulmans, cheikh Mohammad ben Abdelkarim Alissa. Celui-ci a mis en garde contre les dangers des pratiques qui incitent la haine et provoquent les sentiments religieux, et qui ne servent que les agendas de l’extrémisme.

Il a également souligné qu’un tel comportement imprudent porte atteinte au concept de liberté ainsi qu’aux valeurs humaines.

La Suède exprime sa « sympathie » aux musulmans après qu’un coran a été brûlé à Stockholm. Cependant l’exécutif a assuré qu’il n’approuvait pas le geste d’un militant d’extrême droite mais qu’il n’y avait pas lieu de l’empêcher, au titre de la liberté d’expression.

