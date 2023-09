Unité de partenariat public-privé : le coordonnateur national, Sié Philippe Palenfo, à Sidwaya

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré a reçu le coordonnateur national de l’unité de Partenariat public-privé (PPP), Sié Philippe Aimé Palenfo à Sidwaya, le mardi 19 septembre 2023, à Ouagadougou.

Dans l’agenda de la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, a figuré la visite du coordonnateur national de l’unité de Partenariat public-privé (PPP), Sié Philippe Aimé Palenfo à Sidwaya, le mardi 19 septembre 2023, à Ouagadougou. En effet, accompagné d’une délégation, il a eu un bref entretien avec la première responsable de l’entreprise de presse étatique. Après les échanges de civilités avec la DG des Editions Sidwaya, l’hôte du jour a mis à profit son séjour pour toucher du doigt les réalités vécues par les travailleurs de la « Maison commune ». Il a ainsi visité le service de la documentation et des archives où le processus de numérisation et de conservation des documents, en l’occurrence les journaux lui a été expliqué. Sa visite l’a ensuite conduit à la salle de Rédaction du quotidien pour comprendre le travail abattu par les « ouvriers de la plume ». Enfin, le coordonnateur national de l’unité de PPP s’est rendu à la salle de l’invité où des journalistes et le directeur des Rédactions, Daniel Zongo l’attendaient pour un entretien. Après près d’une heure d’entretien avec les professionnels des médias des Editions Sidwaya, M. Palenfo a confié que cette visite était nécessaire voire indispensable, pour avoir les informations vraies sur le fonctionnement de la « maison ». « Il fallait que nous passions voir comment les choses fonctionnaient à Sidwaya. Nous avons donc eu l’occasion, à travers cette visite, de constater que les agents travaillent dans des conditions pas très faciles. Mais, malgré cela, de bonnes choses sont produites par rapport aux archives. Car les archives constituent toujours la mémoire de l’institution. Ce que nous avons vu et ce qui est en train d’être fait pour toujours préserver, conserver cette mémoire est à saluer », a-t-il laissé entendre. En tant que structure en charge des partenariats public-privé, Sié Philippe Aimé Palenfo a assuré que l’unité PPP ne ménagera aucun effort pour accompagner « Les Editions Sidwaya » dans son projet de construction de son siège, aujourd’hui en cours de discussion. «Que le Tout Puissant vous accompagne dans la réalisation de cette tâche noble que vous avez d’éduquer, d’informer la population », a souhaité le coordonnateur national de l’unité de PPP.

Boukary BONKOUNGOU

Gustave KONATE

Ida Irma OUEDRAOGO (Stagiaires)