Burkina Faso : Des anciens responsables appelés à restituer les biens de l’État sous peine de sanctions

Dans un communiqué officiel, le Ministre de l’Économie et des Finances a lancé un appel strict aux anciennes personnalités ayant occupé des fonctions de responsabilité et bénéficié de biens matériels appartenant à l’État, en particulier des véhicules et des bâtiments, pour qu’elles les restituent d’ici le mardi 17 septembre 2024.

Ce rappel intervient après que certaines de ces personnalités n’ont toujours pas restitué les biens mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions, malgré la fin de leurs mandats. Le ministre souligne que ce délai de restitution est impératif et que, passé cette échéance, des mesures seront prises pour récupérer les biens concernés.

« Le ministère se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rentrer en possession desdits biens. » Cette déclaration laisse entendre que des actions légales ou administratives pourraient être engagées contre les récalcitrants.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer la transparence dans la gestion des biens publics et à rappeler l’importance de l’obligation de restitution après l’exercice des responsabilités publiques.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info