En avant, VDP !

C’est une mesure qui vaut son pesant d’or, dans la dynamique actuelle de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le ministère de la Défense et des Anciens combattants a lancé un recrutement, à titre exceptionnel, de 5 000 militaires du rang dont 250 filles, parmi les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Les supplétifs âgés de 18 à 35 ans qui veulent intégrer définitivement l’armée peuvent soumettre leur dossier sur la période allant, du 12 au 20 décembre 2023.

En décidant de ce recrutement, le gouvernement de Transition tient sa promesse de prioriser les VDP dans l’intégration dans la « grande muette ». La parole donnée a été respectée, ce qui est de nature à renforcer la confiance placée aux autorités dans le cercle des personnes concernées. Cette mesure est d’autant plus importante et salutaire, qu’elle a ouvert de sérieuses perspectives aux auxiliaires militaires recrutés en masse, en octobre 2022, après l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Convaincu que la reconquête du territoire national est avant tout l’affaire des Burkinabè, le chef de l’Etat a donné un coup d’accélérateur à la politique de mise en place des VPD, initiée sous son devancier, Roch Marc Christian Kaboré.

Alors que l’exécutif s’attendait à enrôler 50 000 VDP, l’affluence est allée au-delà de ses espérances, puisqu’il en a eu 90 000. En plus d’avoir été un succès, l’opération a permis d’amorcer un tournant décisif dans le combat contre les terroristes. Ces supplétifs, formés aux opérations militaires et strictement encadrés, participent à la lutte contre les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans les quatre vents du pays. Les actions des VDP, qui enregistrent régulièrement des pertes dans leurs rangs, ont été parfois déterminantes dans la sécurisation ou la reconquête de certaines localités. Tout comme les « Civilian joint task force » (groupes civils de défense) au Nigéria, les VDP ont engrangé ou ont permis d’obtenir des victoires face à l’ennemi, plus que jamais déterminé à semer le chaos sous nos cieux.

On se rappelle de la farouche résistance, que des VDP avaient opposée, en décembre 2021, aux terroristes qui voulaient s’emparer de la ville de Titao dans la région du Nord. Ils avaient pu tenir en échec ces « sans foi ni loi », jusqu’à ce que l’armée intervienne. On ne cessera jamais de louer cet acte de bravoure, tout comme les nombreux autres à mettre à l’actif des VDP opérant sur l’ensemble du territoire national. Les supplétifs de l’armée mettent leur vie en jeu, pour défendre le pays, un sacrifice salué par les populations et les autorités.

« La contribution des Volontaires pour la défense de la patrie est très louable, significative et indéniable dans la restauration de l’intégrité du territoire national ainsi que dans la protection et la réalisation des droits humains des populations civiles », confiait récemment le commandant de leur brigade, le lieutenant-colonel, Thomas Sawadogo. Les efforts consentis par les VDP sont également loués en haut lieu par le capitaine Traoré qui a exprimé la nécessité d’améliorer leur prise en charge. Le recrutement de 5 000 d’entre eux pour renforcer l’armée témoigne, à juste titre, de cette volonté de changer le vécu de ces supplétifs à qui nous devons respect et considération.

Mieux, le chef de l’Etat a annoncé dans son discours de la veille de la fête de l’indépendance, vouloir rehausser d’au moins 35% la prise en charge des VDP et leur donner une assurance vie en 2024. Aussi, leur a-t-il promis, en plus de la possibilité d’intégrer l’armée, celle de rejoindre la fonction publique ou d’être soutenus dans des activités de leur choix après la guerre. Au service de la nation nuit et jour, les supplétifs de l’armée méritent un traitement à la hauteur de leur engagement. Le gouvernement de Transition qui maitrise parfaitement les enjeux travaille dans ce sens…

Kader Patrick KARANTAO