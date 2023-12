Vie associative : Claire Ouedraogo Rouamba, une héroïne du développement  primée au  Forum International de XOESE

Le Burkina Faso a été honoré à Lomé au Togo, à travers la présidente de l’Association Song-Taaba des Femmes Unies pour le Développement (ASFUD), Claire Ouedraogo Rouamba, qui a remporté le 1er prix de la 3e édition du Prix francophone pour l’Egalité des genres.

Le 1er prix de la 3e édition du Prix francophone pour l’Egalité des genres a été remporté par Claire Ouedraogo Rouamba, présidente l’Association Song-Taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD) et coordonnatrice nationale du Mouvement ‘’Je m’engage’’. A Lomé au Togo, lors du Forum International Francophone 2023 de XOESE, tenu du 27 au 30 novembre 2023, elle a été primée devant les délégations de 15 pays.

Selon elle, c’est le résultat de 27 ans de militantisme associatif dans la région du Centre particulièrement à Tanghin-Dassouri et l’illustration d’une parfaite collaboration avec le Fonds pour les femmes francophones XOESE, organisateur du prix.

« Cela fait cinq de partenariat avec le Fonds pour les femmes francophones. Ce sont neuf projets financés à hauteur de plus de 40 millions de F CFA, 400 bénéficiaires directs et 2000 bénéficiaires indirects. C’est un parcours avec de bons projets qui a contribué à impacter la vie des bénéficiaires. Le fonds veut aussi montrer le travail des militantes, les encourager à faire plus », a-t-elle expliqué.

Les projets réalisés avec XOESE, dirigé par madame Massa Almeida, sont, entre autres, l’Autonomisation des femmes et des jeunes filles, le ‘’Mouvement Je m’engage’’, la participation citoyenne des femmes à la bonne gouvernance, féminisme en action qui a permis d’outiller 24 organisations sur le marketing digital en leur dotant de téléphones et en leur apprenant à vendre sur les réseaux sociaux. « Cela a aidé à relancer les activités économiques de ces femmes qui sont dans le domaine de la transformation. Cela a aussi permis à notre coopération d’avoir des partenaires dans la sous-région pour vendre notre miel », s’est-elle réjouie.

Lesdits projets ont été mis en œuvre dans les localités de Koubri, Saaba, Tanghin-Dassouri, Songpelsé, Komki ipala, cinq arrondissements de la commune de Ouagadougou et des villages environnants. L’Association Song-Taaba des Femmes Unies pour le Développement (ASFUD), créée dans le village du nom de Songpèlsé dans commune rurale de Tanghin-Dassouri vise plusieurs objectifs, à savoir, entre autres, promouvoir le développement socioéconomique des femmes ; promouvoir l’éducation des jeunes et de la petite enfance ; promouvoir les droits humains notamment ceux de la femme.

Alassane KERE