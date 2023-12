Hommage à feu Ladji Yôrô : 2 ans après, des OSC saluent sa mémoire

Des organisations de la société civile ont rendu un vibrant hommage aux vaillants combattants tombés sur le champ d’honneur dont Soumaïla Ganamé dit Ladji Yôrô, tombé en décembre 2021.

23 décembre 2021, 23 décembre 2023, cela fait deux ans que le Volontaire pour la défense de la patrie(VDP), Ladji Yôrô, est tombé sous les balles assassines des hommes armés non identifiés avec plus de 40 compagnons de lutte. En ce jour anniversaire, des Organisations de la société civile (OSC), à savoir le mouvement des jeunes patriotes engagés, le mouvement les patriotes du Nord et le mouvement Bayiri, ont organisé, le samedi 23 décembre à Ouahigouya, une journée d’hommage. A travers des recueillements, ces OSC ont rendu, un vibrant hommage à Soumaïla Ganamé dit Ladji Yoro. D’autres activités ont marqué cette journée d’hommage.

Il s’est agi de plantation d’arbres, d’un match amical de football et d’un don de sang. Pour le secrétaire général du mouvement Bayiri du Mali, Seydou Abass Ouédraogo, la présente cérémonie a pour but de rendre un vibrant hommage à tous les combattants et particulièrement à Ladji Yôrô, tombé les armes à la main pour la défense de la patrie. Et de poursuivre que leurs sacrifices ne resteront pas vains. « Nous sommes très fiers de reconnaitre aujourd’hui que le combat que Ladji menait était celui de tous les Burkinabè. Depuis sa mort, les fils et filles du Burkina n’ont jamais cessé de nous exprimer leur compassion. Aux autorités de la Transition toutes nos bénédictions sont avec elles. Nous leur apportons notre soutien total pour finir la guerre », a laissé entendre la mère de Ladji Yoro, Hadja, Mariam Mandé. Le 23 décembre 2021, Ladji Yôrô et plus de 40 autres VDP, lors de l’escorte d’un convoi de ravitaillement de vivres pour la ville de Titao ont perdu la vie à You dans une embuscade tendue par les groupes armés terroristes.

Bassirou BADIN