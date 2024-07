L’herbe à mouton Zhongke: une bénédiction pour la protection de l’environnement et la revitalisation rurale

Dans les vastes étendues de la Mongolie intérieure, une plante résistante nommée « herbe à mouton Zhongke » (Leymus chinensis) apporte une bouffée d’espoir pour l’environnement et le développement rural.

L’herbe à mouton Zhongke n’est pas une herbe ordinaire. Après des décennies de recherche et d’amélioration par le professeur Liu Gongshe, cette plante autrefois sauvage s’est transformée en une culture précieuse, offrant une multitude d’avantages écologiques et économiques.

Puissamment enracinée dans le sol, l’herbe à mouton Zhongke agit comme un rempart contre l’érosion éolienne et la désertification. Ses rhizomes s’étendent en un réseau dense, retenant le sable et les sédiments, et préservant ainsi l’intégrité des sols fragiles.

Particulièrement adaptée aux climats arides et salins, elle prospère même dans des conditions où la plupart des cultures périraient. Sa résistance au gel, au sel et à la sécheresse la rend idéale pour restaurer les terres dégradées et reverdir les paysages désertiques.

L’herbe à mouton Zhongke n’est pas seulement bénéfique pour l’environnement, elle constitue également une source de nourriture inestimable pour le bétail. Sa valeur nutritive élevée en fait un pâturage idéal pour les bovins, les ovins, les chevaux, les cerfs et même les chameaux.

Sa culture permet aux éleveurs d’augmenter la productivité de leur cheptel tout en réduisant leur dépendance aux aliments du bétail coûteux.

La culture de l’herbe à mouton Zhongke ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les communautés rurales. Sa propagation à grande échelle stimule la création d’emplois dans la production de semences, la plantation, la récolte et la transformation.

En outre, la vente de graines, de fourrage et de bétail nourri à l’herbe à mouton Zhongke génère des revenus importants pour les agriculteurs, contribuant ainsi à l’amélioration de leur niveau de vie.

L’histoire de l’herbe à mouton Zhongke est un témoignage inspirant du pouvoir de la science et de l’innovation pour relever les défis environnementaux et sociaux.

Cette plante remarquable offre un modèle précieux pour la restauration des écosystèmes fragiles, la promotion du développement rural durable et la lutte contre la désertification à l’échelle mondiale.

Avec l’avancement constant du projet de ceinture forestière des « Trois-Nord », l’herbe à mouton Zhongke est appelée à jouer un rôle encore plus important dans la création d’un avenir plus vert et plus prospère pour les générations à venir.

Source: CGTN Français