Lutte contre la fraude : 933 mille produits prohibés saisis

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a organisé une conférence de presse, dans la matinée du vendredi 27 septembre 2024, à Ouagadougou, pour présenter un important de lot de produits prohibés saisis.

La Coordination nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) poursuit sa traque des individus véreux qui s’adonnent à la commercialisation des produits prohibés sur le marché burkinabè. En effet, elle a saisi un important lot de produits de diverses natures. Ces produits impropres à la consommation ont été présentés à la presse, dans la matinée du vendredi 27 septembre 2024, à Ouagadougou.

Le coordinateur national de Lutte contre la Fraude, Yves Kafando, a indiqué que ces produits ont été saisis dans la nuit du 7 au 8 août 2024, dans la région du Centre Est, sur deux véhicules de transport de personnes qui se sont mués en camions de transport de marchandises. « Ces produits se composent notamment de 630 mille plaquettes de Cold tablets, 195 mille plaquettes de Norfloxacin, 30 mille plaquettes de Paracétamol, 36 mille plaquettes de Viagra King night, 2 mille plaquettes de Toormaking , 40 mille plaquettes de Cipro. Ce qui donne un total de 933 mille plaquettes de médicament correspondant à 20 tonnes de produits prohibés pour une valeur estimée à près de 370 millions de FCFA », a-t-il détaillé.

M. Kafando a rappelé que bien avant cette opération, ses services avaient déjà saisi de nombreux autres produits frauduleux qui ont été relayés au profit de l’opinion nationale, ces derniers mois, à travers les réseaux sociaux. Face à cette nouvelle saisie qui pouvait mettre en danger la santé des populations, il a exhorté les populations à une prise de conscience collective. Il a aussi invité les parents à surtout éduquer les jeunes, principales cibles, sur les dangers de ces produits. « En plus de la répression que nous faisons au quotidien, nous voudrions appeler les parents à une éducation citoyenne et alimentaire vis-à-vis des jeunes », a insisté le coordinateur. Et de conclure que la CNLF se donnera les moyens de toujours mettre hors d’état nuire les individus indélicats qui s’adonnent à la fraude.

Adama SAWADOGO

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)