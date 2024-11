Marathon de la paix IIIe édition: l’AES à l’honneur

La IIIe édition du marathon de la paix se tiendra, les 29 et 30 novembre 2024, à Koupéla, dans la province du Kourittenga. En plus du marathon professionnel, des semi-marathons des scolaires et des femmes et de la course de vélo-tricycles des personnes vivant avec un handicap moteur, le comité d’organisation innove avec une marche sportive au profit des personnes du troisième âge.

L’Alliance des Etats du Sahel (AES) sera à l’honneur au marathon de la Paix 2024. 3e du genre, ce rendez-vous sportif de la province du Kourittenga est prévu pour se tenir, les 29 et 30 novembre prochain, sur le thème : « Des foulées pour la souveraineté et l’émergence des pays du Sahel ». En plus du marathon international professionnel messieurs de 42,195 km, du semi-marathon international professionnel dames de 21 km, du semi-marathon des personnes vivant avec un handicap de 5 km et du semi-marathon de 10 km dédié aux jeunes de moins de 18 ans, le comité d’organisation innove cette année avec l’introduction d’une compétition de marche sportive de 4 km au profit des personnes du 3e âge, soit de 60 ans et plus.

Selon le président du comité d’organisation, Ousmane Sandwidi, de façon spécifique, la course des personnes vivant avec un handicap moteur se fera sur des tricycles non motorisés. Avec la marche sportive des personnes du 3e âge, elles se tiendront, vendredi 29 novembre 2024, dans un circuit fermé à l’intérieur de la commune de Koupèla. Ces compétitions concernent uniquement les athlètes de la province du Kourittenga. Pour la course tricycle, les premiers hommes et dames repartiront avec chacun 100 000 FCFA et une moto. Les premiers de la marche empocheront 50 000 FCFA plus des dons en nature. Le semi-marathon des scolaires de la province de moins de 18 ans se tiendra, samedi 30 novembre 2024, dans un circuit fermé de 10 Km à l’intérieur de la ville de Koupèla.

La première des filles et le premier des garçons recevront chacun 100 000 FCFA, un vélo et un kit scolaire. Le semi-marathon international professionnel dames se tiendra, samedi 30 novembre 2024, sur un circuit fermé de 21 km en aller-retour dans la commune de Koupèla. Il réunira les marathoniennes professionnelles du Burkina Faso, des pays de l’AES et d’une dizaine de pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Ce marathon mobilisera également des participantes amatrices. La première au classement général et celle de l’AES repartiront chacune avec 500 000 FCFA. Le marathon international professionnel hommes se tiendra en apothéose, samedi 30 novembre 2024, sur un circuit direct ouvert en aller simple Tenkodogo-Koupèla de 42,195 km.

Comme chez les dames, il réunira les marathoniens professionnels du Burkina Faso, des pays de l’AES et d’une dizaine de pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Ce marathon mobilisera également des participants amateurs. Le champion remportera un million FCFA et le premier de l’AES 500 000 FCFA. Le marathon de la Paix, c’est aussi le volet social. A cet effet, le comité d’organisation entend mettre à la disposition de la population des actions sociales pour joindre l’utile à l’agréable. « Le comité d’organisation remettra un château d’eau entièrement équipé au profit des femmes du Kourittenga sur un espace aménagé pour les cultures de contre-saison, des équipements, des tricycles à des coopératives de femmes et des vivres à des personnes déplacées internes », a promis Ousmane Sandwidi.

Achille OUEDRAOGO