Marché financier régional 2024 de l’UEMOA : Coris Bourse, leader des actifs en conservation depuis 2021

La Société de gestion et d’intermédiation (SGI) Coris Bourse a présenté le bilan 2024 du marché financier régional de l’UEMOA et ses perspectives à ses partenaires, jeudi 6 mars 2024. Pour la 4e année consécutive, Coris Bourse tient la première place en volume d’actifs en conservation, sur 47 SGI actives sur le marché régional.

Coris Bourse, Société de gestion et d’intermédiation (SGI), continue d’affirmer son rôle d’acteur majeur du marché financier régional de l’UEMOA. Pour preuve, pour la quatrième année consécutive, Coris Bourse occupe le premier rang en volume d’actifs en conservation, malgré un contexte national difficile marqué par une crise sécuritaire qui affecte l’activité économique. En 2024, avec 9,6% de part du marché de l’UEMOA, la SGI fondé par le président Idrissa Nassa, a encore conservé ce statut de leader parmi les 47 SGI que compte le marché régional, selon les données du Dépositaire central/Banque de règlement (DC/BR).

« Depuis 2021, Coris Bourse a conquis et conserve sa place de leader incontesté du marché en termes de volume d’actifs en conservation, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et du dynamisme avec lequel les opérations de

levées de fonds sont conduites », a confié le directeur général de Coris Bourse, Hermann Traoré, lors de la traditionnelle rencontre de la SGI avec ses partenaires institutionnels tenue, le 6 mars 2025, à Ouagadougou.

Ce leadership sur plusieurs années dans un environnement sous-régional difficile et de rude concurrence sur le marché de l’intermé-diation financière, Coris Bourse le doit, a souligné M. Traoré, à ses partenaires institutionnels publics et privés et aux investisseurs particuliers qui ne cessent de faire confiance à cette SGI depuis sa création en 2010. Et cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de sa mission de promotion et de vulgarisation de la bourse, vise à leur permettre davantage de tirer parti avec discernement des marchés financiers, qui constituent de véritables leviers pour bâtir l’avenir.

Car, ils permettent de diversifier les investissements et donc de réduire les risques. « En répartissant le capital sur différents types d’actifs et sur différents émetteurs, un investisseur peut se prémunir contre les aléas économiques », a-t-il précisé. Mieux, si avec le temps l’argent perd de sa valeur, en investissant judicieusement sur le marché financier,

l’investisseur a la possibilité de conserver et d’accroitre son pouvoir d’achat. « C’est un levier incontournable pour préparer sa retraite et pour préparer ses projets de vie », a ajouté le directeur général de Coris Bourse.

Un moteur de développement économique

Tout en assurant liquidité, flexibilité, sécurité, diversification et croissance, les marchés financiers jouent également un rôle central dans le financement des économies. « En achetant des actions, des obligations ou des Sukuk, les investisseurs soutiennent les entreprises et les Etats, favorisant ainsi la croissance et l’innovation. Leur participation est un moteur de développement économique, de création d’emplois et de répartition de richesses », a-t-il fait savoir.

Preuve de ce rôle, 21 886,68 milliards F CFA mobilisés sur le marché financier depuis 1998, soit environ 64 % du crédit sur l’économie de la région, a indiqué la directrice des opérations et des marchés de Coris Bourse, Lydie Bonkian. Pour 2024, c’est

1 862 milliards F CFA qui ont été mobilisés sur le marché, dont, entre autres, 1 682 milliards F CFA par les Etats de l’UEMOA, 194 milliards F CFA par les organisations internationales, 89 milliards F CFA par le secteur privé.

Quant aux paiements aux investisseurs, au titre des dividendes et des intérêts payés et de capital remboursé, ils se sont établis à 2 332 milliards F CFA, contre 1 928 milliards F CFA en 2023, a précisé Mme Bonkian. Sur le marché des titres publics, c’est 8 127 milliards F CFA qui ont été levés par les Etats de l’UEMOA, soit une hausse de 15,08% par rapport à 2023, avec un total de 180 émissions réalisées. Le gros lot est revenu à la Côte d’Ivoire, qui, à elle seule, a absorbé 44% des ressources levées sur ce marché des titres publics. Elle est suivie par le Sénégal (12%), le Niger (11%), le Burkina Faso (10%).

S’agissant des perspectives, le marché financier régional va être marqué par la croissance du nombre et des types d’opérations d’emprunt, à savoir le reprofilage, les Gender Bond, les Fonds Commun de Titrisation de Créance (FCTC), les SUKUK (titres financiers islamiques). Le dynamisme du Groupe Coris sur l’économie africaine s’est encore exprimé en 2024 sur le marché financier régional, avec la présence de Coris Bank international dans le top 5 des 48 sociétés cotées à la BRVM, en termes de capitalisation.

Dans cette dynamique de quête de performance continue et de toujours faire autrement, le Groupe Coris, déjà dans la finance islamique avec Coris Baraka, a annoncé la mise bientôt sur le marché de la première assurance islamique du Burkina, du premier Fonds commun de placement islamique. Et le projet de développement de l’application mobile de Coris Bourse s’inscrit également dans cette quête de l’excellence et de l’offre de services innovants et adaptés aux besoins de la clientèle.

Coris Bourse va aussi poursuivre sa mission de renforcement des capa-cités des acteurs du marché à travers son offre de formations personnalisées en Titrisation, Finance isla-mique, finance verte, constitution de portefeuille, techniques de base de gestion de portefeuille et en organisation du marché financier régional.

Mahamadi SEBOGO

Coris Bourse en bref

Filiale de la Holding Coris Invest Group, Coris Bourse a été créée en 2010, avec une expertise axée sur l’introduction des sociétés en bourse, le placement de trésorerie ou d’épargne, la levée de fonds et le financement structuré de projet, la recherche de garantie de financement, la gestion de portefeuilles de titres, l’ingénierie financière et le conseil, la formation en finance. Son portefeuille s’adresse aux investisseurs individuels et institutionnels.

Certifiés ISO 9001-2015, les processus de Coris Bourse garantissent la qualité et l’efficacité de ses services. Avec un attachement aux valeurs d’excellence, de réactivité et de confiance, Coris Bourse est présente dans quatre pays ouest-africains à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo. Du haut de ses 15 ans d’existence, elle est reconnue comme un acteur de référence du marché financier régional de l’UEMOA et leader de l’activité d’intermédiation financière sur la place financière burkinabè. Pour la 4e année consécutive, soit depuis 2021, Coris Bourse occupe la première place du marché régional, sur 47 SGI, en matière de volume d’actifs en conservation.

M.S

Source : Coris Bourse