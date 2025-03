Ministère en charge de la Fonction publique: le cap de 2025 fixé pour une performance accrue

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a tenu, vendredi 7 mars 2025, à Ouagadougou, son premier Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année sous fond d’examen et d’ajustement du programme d’activités de l’année.

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale arme ses acteurs pour plus de résultats impactant les travailleurs en 2025. C’est dans cet esprit que le département a organisé, vendredi 7 mars 2025, à Ouagadougou son premier Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année placé sous la présidence effective du ministre chargé de la Fonction publique, Mathias Traoré.

Selon le ministre, le CASEM a pour objectif d’examiner les recommandations des précédents conseils d’administration, d’adopter le rapport d’activités de l’année 2024 et d’ajuster le programme d’activités de l’année en cours. Dans un contexte marqué par le défi sécuritaire et économique, le département du ministre Traoré a jugé nécessaire d’ajuster les priorités afin de renforcer l’efficacité de l’action publique. Et le thème retenu pour le CASEM est : « L’administration publique dans le contexte de crise sécuritaire : quel modèle d’agent pour un secteur public plus résilient ? ».

Un thème interpellateur selon Mathias Traoré qui a invité à une réflexion profonde sur ce qui doit être les qualités et compétences requises pour un agent public exemplaire au

service de l’intérêt général.

Le présent CASEM, selon lui, s’inscrit comme une étape clé pour aligner les actions du ministère sur les attentes des citoyens et les orientations du gouvernement. Toutefois, le ministre a, au regard des résultats engrangés l’an passé, salué les efforts des travailleurs de son département.

« Malgré les multiples défis, sous réserve de la validation par notre instance, notre département affiche un taux de réalisation global de 89,20% grâce aux efforts conjugués de chacun de vous », s’est réjoui le ministre Traoré.

Parmi les résultats, a-t-il poursuivi, il convient de citer la publication à bonne date des résultats des concours de la Fonction publique, la prise des actes de carrière de 80,92% d’agents publics dans les délais, le déploiement de 4 e-services, le contrôle de 2 622 établissements par les services d’inspection du travail, la tenue de 63,64 % des sessions des cadres de concertation sur le dialogue social, l’immatriculation de 170 011 personnes dans le cadre de l’assurance maladie universelle et le refinancement de 115 projets.

De nouvelles orientations

Pour la Directrice générale des études et des statistiques sectorielles(DGESS), Pélagie Kabré, il est nécessaire que le programme d’activités de 2025 soit révisé afin de prendre

en compte les nouvelles orientations confiées par le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, au ministère de la Fonction publique. Pélagie Kabré a également salué les statistiques de 2024, particulièrement, les 6 836 conflits individuels et 200 conflits collectifs qui ont pu être traités.

Mais parmi les nouvelles activités à intégrer dans le programme d’activités de 2025, elle a cité le renforcement des capacités des acteurs pour la prise de sanctions disciplinaires contre les agents fautifs et l’adoption d’une démarche d’implémentation de la qualité. « Cette révision fait suite à un diagnostic ayant révélé des lacunes dans le soutien apporté par les agents aux usagers et des problèmes de corruption », a-t-elle fait savoir.

Wanlé Gérard COULIBALY