l’aménagement de 275 hectares de terres agricoles et l’octroi d’intrants agricoles au profit de 37 000 agriculteurs,

La construction et le bitumage de la route régionale n°09 Diendieogo – Bagré (35,84 km), la bretelle Bagrévillage – Bagréville (9,2 km) et Bagrépôle – Bagréville (2,92 km) dans la région du Centre-Est ;

la construction de la centrale solaire à Dori dans la région du Sahel et à Diapaga dans la région de l’Est, le raccordement de 50 000 ménages au réseau d’électricité et l’électrification par systèmes solaires des infrastructures sociocommunautaires dans 300 localités rurales ;

l’acquisition de matières d’œuvres spécifiques au titre du fonctionnement des lycées, collèges, établissements d’enseignement et de formation techniques et professionnels, pour les examens du Baccalauréat, du BEPC et du CAP dans les différentes localités ;