Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a remis, ce jeudi matin, un important lot de matériel militaire et de génie aux Forces de défense et de sécurité, engagées sur le front de la guerre contre le terrorisme.

Ce sont des blindés de combat à l’épreuve des engins explosifs improvisés, de l’armement, des minutions, et des engins de travaux de génie militaire notamment des excavatrices, des porte-camions, des citernes qui ont été acquis pour le renforcement continu des capacités opérationnelles des Forces combattantes sur le terrain.

« Prenez le temps nécessaire pour former les équipages pour qu’ils puissent être assez bien drillés pour l’emploi efficace de ces matériels. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre », a instruit le Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de Brigade Kassoum COULIBALY, en lui remettant les clés de ces engins tactiques et de combat.

Le ministre de la Défense a traduit la reconnaissance des Forces combattantes au Chef de l’Etat pour les efforts consentis dans l’acquisition des équipements. Selon lui, ce lot de matériel qui ne représente que la première livraison d’une commande globale de quatre lots, va permettre d’appuyer les unités de terrain et le génie militaire pour la fortification des camps. Il a indiqué qu’une partie du matériel destiné au génie militaire est déjà déployé sur le terrain.

Le ministre COULIBALY a réitéré ses remerciements au peuple burkinabè qui consent des efforts financiers importants pour l’acquisition du matériel qui accompagne la reconquête du territoire national.

Direction de la communication de la Présidence du Faso