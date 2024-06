Le réchauffement climatique s’accroît désormais à un rythme de 0,26 °C par décennie. C’est ce qu’a révélé une nouvelle étude scientifique publiée dans Earth System Science Data, ce mercredi 5 juin 2024, par un groupe international de 59 scientifiques de renom issus de 44 institutions.

Cette étude, menée par des experts de diverses disciplines, souligne l’urgence d’une action climatique renforcée. Le rythme actuel du réchauffement est le plus rapide jamais enregistré, surpassant les projections précédentes et accentuant les risques environnementaux et sociétaux liés au changement climatique.

Le rapport indique que si le monde continue d’utiliser le pétrole, le charbon et le gaz naturel, le seuil fatidique des +1,5 °C à ne pas dépasser, fixé lors des accords de Paris, sera bientôt franchi. Selon les chercheurs, l’accumulation de dioxyde de carbone due à l’augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles est la principale cause de cette hausse de température.

Les scientifiques ont analysé des décennies de données climatiques pour aboutir à cette conclusion. Leur travail montre une tendance inquiétante : l’augmentation continue des températures moyennes mondiales, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les écosystèmes naturels et les sociétés humaines. Cette accélération est largement attribuée aux émissions de gaz à effet de serre, principalement issues des activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et l’agriculture intensive.

Les auteurs de l’étude appellent à une action immédiate et coordonnée à l’échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les impacts du réchauffement climatique. Ils insistent sur la nécessité d’une transition rapide vers des sources d’énergies renouvelables, d’une gestion durable des terres et de l’adoption de politiques climatiques ambitieuses.

Sidwaya.info

Augustin Sogoh SANOU

Source : africanews