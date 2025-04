Soutenance de thèse : Moctar Sanfo se penche sur le Site de sculptures sur granite de Laongo

Doctorant en « Histoire de l’Art et Patrimoine Culturel » à l’Université Norbert Zongo de Koudougou, Moctar Sanfo a soutenu, le samedi 26 avril 2025, sa thèse sur les sculptures sur granite de Laongo. L’impétrant par ailleurs Directeur Général de la Culture et des Arts a reçu la mention très honorable.

Sous la Direction de Docteur Adama TOME, Maitre de conférences en Histoire de l’Art à l’Université Norbert ZONGO, Moctar SANFO s’est penché sur le thème « Les sculptures sur granite de Laongo (Burkina Faso) : Approche stylistique, thématique et de sauvegarde des œuvres d’art ».

A travers ce thème de recherche, il analyse les données relatives au contexte géo-historique en lien avec la zone d’étude. Il fait un rappel des péripéties qui ont conduit à la fondation du royaume de Wubr-tenga, devenu plus tard le royaume de Wogodogo. L’analyse du contexte prend en compte une monographie du village de Laongo, anciennement connu sous le nom de Wεεg-tenga. En effet, ce village a été fondé par Naaba Wεεga, le chef des Tãn-sobẽn-dãmba (Guerriers) qui faisaient partie des compagnons de Naaba Wubri.

Il faut souligner que les investigations de Monsieur SANFO lui ont permis de faire un aperçu historique de la production des sculptures sur les affleurements granitiques à Laongo. En effet, en même temps que les créations artistiques ont permis la transformation de ce site jadis réservé aux activités agricoles et pastorales, elles rendent possible une mutualisation des connaissances des artistes à travers leur participation aux éditions successives du symposium international de sculpture sur granite de Laongo, et ce, depuis 1989.

Moctar SANFO fait ressortir dans ses analyses l’intérêt croissant des parties prenantes, la pleine adhésion des habitants du village de Laongo à ce projet qui était porté par les artistes, et le rôle déterminant de l’État à travers le département en charge de la culture.

Monsieur SANFO démontre clairement que le contact du site par les sculpteurs a permis de mettre au jour une importante collection d’œuvres d’art dont l’analyse historique des styles et des techniques permet d’entrevoir une origine éloignée des arts plastiques, notamment la sculpture dans les sociétés traditionnelles.

Abordant l’analyse iconographique et iconologique des sculptures sur granite de Laongo, l’impétrant laisse comprendre que la richesse et la qualité des collections d’œuvres d’art du site sont une source d’échanges, d’innovation et d’imagination.

Dans cet exercice, il décrit les techniques utilisées par les artistes pour la création de leurs œuvres et présente les œuvres d’art suivant les approches de style et de forme. Foi de l’auteur, ces formes, styles et volumes expriment des messages de sources d’inspiration diverses.

Son travail de recherche aborde les thématiques qui sont développées par les artistes sur le site de sculptures sur granite de Laongo. La richesse des thématiques et la qualité des productions justifient l’attractivité du site, en même temps qu’elles posent la problématique de la sauvegarde des œuvres d’art qui sont soumises à divers facteurs de dégradation. Après avoir élucidé les facteurs de dégradation, Monsieur SANFO propose une alternative à travers la définition d’une approche en vue d’une meilleure sauvegarde des œuvres d’art.

Au terme de son travail de recherche, il évoque des sujets d’intérêt qui peuvent faire ultérieurement l’objet de recherche. Cette ouverture permet de dire que le site de sculptures sur granite de Laongo reste un véritable chantier qui mérite d’être davantage exploré par les étudiants et les chercheurs.

A l’issue de sa prestation devant le jury composé du Professeur Ludovic Ouhonyioué KOBORA, Directeur de Recherche à l’Institut des Sciences des Sociétés, du Docteur Emery Patrick EFFIBOLEY, Maitre de Conférences en Histoire de l’art à l’Université d’Abomey Calavi au Benin, de la Docteure Foniyama Élise THIOMBIANO/ILBOUDO, Maitre de Conférences en Archéologie à l’Université Joseph KI-ZERBO, du Docteur Noaga BIRBA, Maître de Conférences à l’Université Norbert ZONGO et du Docteur Adama TOME, Maitre de Conférences à l’Université Norbert ZONGO, Moctar SANFO est fait Docteur en Histoire de l’Art et Patrimoine Culturel, avec la Mention Très Honorable.

Source : SCRP/DGCA