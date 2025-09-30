UACO 2025 : le ministre de la Communication reçoit des invités de marque

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reçu, les 29 et 30 septembre 2025, trois invités de marque de la 15e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO). Il s’agit des ministres malien et nigérien de la Communication, respectivement Alhamdou Ag Ilyene et Adji Ali Salatou, ainsi que du Camerounais Franklin Nyamsi, invité spécial de cette édition des UACO.

La 15e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) est prévue du mercredi 1er au vendredi 3 octobre 2025. A 24h de la cérémonie d’ouverture, le ministre nigérien de la Communication et des Nouvelles technologies de l’information, Adji Ali Salatou, est arrivé, dans la matinée de ce mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou. Il a été accueilli par son homologue du Burkina, le ministre Pindgwendé Gilbert Ouédraogo et des membres de son cabinet. Une forte délégation du Niger prendra part à

cette 15e édition des UACO.

Lundi 29 septembre 2025, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, avait également reçu son homologue malien de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyene et le Camerounais Franklin Nyamsi, invité spécial de cette édition des UACO. Tous ces trois invités de marque prendront part activement aux UACO 2025 qui se tiennent, du 1er au 3 octobre 2025, à l’université Joseph-Ki-Zerbo, sur le thème central : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

La rédaction

Source : DCRP/MCCAT