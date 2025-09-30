UACO 2025: Le Ministre de la Communication reçoit des invités de marque de la 14e édition

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a reçu dans la soirée de ce lundi 29 septembre deux invités de marque de la 14e édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO). Il s’agit de Alhamdou Ag ILYENE, Ministre Malien de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration et du Camerounais Franklin NYAMSI, invité spécial de cette édition des UACO.