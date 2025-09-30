Annonce ONASER : Bonne rentrée scolaire à tous les élèves du Burkina Faso. Cher élève, n’oublie pas que sans sécurité routière, ton avenir dans les études peut être compromis. Fais donc du port du casque un réflexe dès que tu enfourches ta moto ou même ton vélo.
Sidwaya est un quotidien national du Burkina Faso. Ancien journal étatique, il est aujourd'hui considéré comme un journal de référence par la population Burkinabè. Le journal Sidwaya est distribué principalement sur Ouagadougou la capitale, mais également dans les chefs-lieux des différentes régions du Burkina Faso.