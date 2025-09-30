Annonce ONASER : Bonne rentrée scolaire à tous les élèves du Burkina Faso. Cher élève, n’oublie pas que sans sécurité routière, ton avenir dans les études peut être compromis. Fais donc du port du casque un réflexe dès que tu enfourches ta moto ou même ton vélo.

Par
BH SIDWAYA
-

