Valorisation des coutumes et traditions : le Premier ministre chez le Mogho Naaba

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rendu visite à Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo, ce vendredi 21 mars 2025. Cette visite a été l’occasion pour le Premier ministre de saluer l’apport considérable de Sa Majesté dans la préservation de la paix et de solliciter ses conseils précieux ainsi que ses bénédictions pour la conduite de l’action gouvernementale.

« Il était de bon ton, après ma nomination à ce poste, de rendre visite à Sa Majesté et de recevoir ses conseils avisés. Les traditions et les coutumes font partie intégrante de notre identité nationale, et le respect des anciens et des ancêtres est fondamental dans la construction de notre société », a déclaré le chef du gouvernement pour situer le contexte de sa visite. Le Premier ministre a également insisté sur le rôle central des traditions

dans la résolution de la crise sécuritaire actuelle.

« Je suis convaincu que la reconnaissance de nos traditions peut apporter une part de solution à la situation difficile que nous traversons. En respectant nos coutumes et en honorant nos aînés, nous pourrons renouer avec la paix qui caractérisait autrefois notre pays », a-t-il ajouté. Au nom de Sa Majesté, le Ouidi Naaba Kiba a exprimé la joie du palais de recevoir le Premier ministre en visite officielle. « Sa Majesté le Naaba Baongo a donné ses bénédictions au Premier ministre pour réussir sa mission et a souhaité que ses efforts conduisent le Burkina Faso vers la paix.

Toute la cour est honorée par cette visite et nous accompagnons Sa Majesté dans ses prières pour que le Premier ministre puisse accomplir sa mission avec succès », a rapporté le porte-parole. Avant sa rencontre avec Sa Majesté, le Premier ministre et sa délégation ont assisté à la cérémonie du « faux départ » du Mogho Naaba, une tradition de la cour royale qui se déroule chaque vendredi matin. L’apport des autorités coutumières dans la restauration de la paix et de l’unité nationale est établi. Par cette sortie officielle au palais du Mogho Naaba, le Premier ministre exprime l’engagement de son gouvernement à mettre à contribution le potentiel des traditions et des valeurs culturelles afin de bâtir une société fière de ses origines dans le concert des nations.

DCRP/Primature