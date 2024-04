CGTN Français a organisé une table ronde avec des invités chinois et français pour commenter la soi-disant « surcapacité » de la Chine. En analysant les facteurs favorisant le développement de l’industrie chinoise des nouvelles énergies, représentées par les « trois nouveaux » (voitures électriques, batteries au lithium et panneaux solaires), Mme Yu Jia, directrice du Département de développement international et de coopération de l’Institut de la nouvelle Économie structurelle de l’Université de Beijing, a souligné que les « trois nouveaux » font partie des forces productives de nouvelle qualité.

Source : CGTN Français