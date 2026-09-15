18e Sommet des BRICS : Le Président Xi Jinping participe à la première session et prononce une allocution importante

Dans l’après-midi du 12 septembre 2026, le Président chinois Xi Jinping a participé à la première session du 18e Sommet des BRICS à New Delhi et a prononcé une allocution importante intitulée Assumer ensemble les responsabilités de notre époque pour être une force pionnière.

Au cours des 20 ans écoulés, le BRICS n’a cessé de se développer avec une vitalité et une dynamique forte, devenant la plateforme de coopération la plus influente au monde pour les marchés émergents et les pays en développement. Le Président chinois Xi Jinping l’a indiqué dans une allocution importante intitulée Assumer ensemble les responsabilités de notre époque pour être une force pionnière prononcée à la première session du 18e Sommet des BRICS à New Delhi.

« Ce sont 20 ans d’indépendance et de développement. Les pays du BRICS ont exploré activement une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, donnant l’exemple du renforcement collectif des marchés émergents et des pays en développement. Ce sont 20 ans de solidarité éprouvée. Les pays du BRICS ont répondu ensemble aux défis tels que la crise financière internationale, l’épidémie de COVID-19 et le changement climatique et défendu fermement les intérêts communs du Sud global, apportant de la stabilité et des énergies positives à notre monde. Ce sont 20 ans de coopération fructueuse. Les BRICS ont réalisé un élargissement historique, mis en place une architecture de coopération multidimensionnelle et aux différents niveaux, ouvrant une nouvelle phase du développement de qualité d’une coopération BRICS plus vaste », a-t-il déclaré.

Le Président Xi Jinping a souligné par ailleurs qu’à l’heure de l’accélération des changements inédits depuis un siècle, le Sud global gagne en puissance et l’avènement d’un monde multipolaire devient irrésistible. « Dans le même temps, nous assistons à la montée de l’unilatéralisme et de la politique du plus fort, au bouleversement du multilatéralisme et de l’ordre international et au creusement des déficits de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance. Les pays du BRICS doivent se tenir fermement du bon côté de l’Histoire et agir en tant que force pionnière de notre époque pour faire évoluer l’ordre international dans un sens plus juste et plus équitable et construire ensemble une communauté d’avenir partagé pour l’humanité », a-t-il estimé.

Le président chinois a appelé les pays du BRICS à être pionniers dans la promotion du développement innovant. « Nous, pays du BRICS, devons garder l’initiative entre nos mains, renforcer la coopération en matière d’IA et encourager l’open source, l’ouverture, la coopération et le partage, ouvrir de nouvelles perspectives à notre coopération pragmatique et la porter à une nouvelle hauteur. La Chine sera heureuse de voir les pays du BRICS prendre une part active dans l’Organisation mondiale de la coopération en matière d’IA. La Chine lance l’Initiative du BRICS pour une IA au service de l’industrialisation de type nouveau et est prête à travailler ensemble avec toutes les parties pour remporter plus de fruits en matière de R&D et d’application et approfondir la coopération sur les chaînes industrielles et d’approvisionnement », a-t-il déclaré.

Préserver la paix et la stabilité

Xi Jinping a également appelé les pays du BRICS à être pionniers dans la préservation de la paix et de la stabilité. « Nous devons porter la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, rejeter la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs et nous opposer à la violation de la souveraineté et à l’ingérence dans les affaires intérieures d’autrui. Nous devons participer de manière constructive au règlement des dossiers brûlants et apporter une contribution unique des BRICS à la recherche des solutions qui s’attaquent à la fois aux symptômes et aux racines des problèmes. La Chine entend travailler avec les autres pays membres du BRICS à jouer le rôle qui leur revient pour réaliser la paix et la tranquillité au Moyen-Orient », a-t-il soutenu.

Le président chinois a aussi invité les pays du BRICS à être pionniers dans la promotion de l’inspiration mutuelle entre civilisations. « Nous devons faire rayonner les valeurs communes de l’humanité et plaider pour les échanges, l’inspiration mutuelle et la coexistence harmonieuse entre civilisations. Nous devons valoriser le Forum du BRICS sur les échanges humains et culturels pour partager les expériences en matière de gouvernance et dégager des énergies positives pour un développement stable des relations entre les pays du monde. Il nous faut approfondir la coopération culturelle, touristique et éducative, intensifier les échanges entre nos jeunes et favoriser les visites dans les deux sens pour renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre nos peuples », a-t-il déclaré.

De l’avis du président Xi, les pays du BRICS doivent être pionniers dans la réforme et le perfectionnement de la gouvernance mondiale. « Nous devons suivre la tendance générale de la démocratisation des relations internationales, œuvrer à la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable et défendre l’autorité des Nations Unies. Nous devons soutenir le système commercial multilatéral centré sur l’Organisation mondiale du commerce et rejeter toute forme de mesures protectionnistes. Nous devons orienter la gouvernance mondiale sur les nouvelles frontières telles que le cyberespace, l’espace extra-atmosphérique et la mer profonde pour accroître le droit à la parole des pays du Sud global », a-t-il noté.

Le Président Xi Jinping a par ailleurs appelé à continuer de faire preuve de sincérité, rechercher le terrain d’entente par-delà les divergences, respecter les préoccupations vitales de part et d’autre, et favoriser la compréhension mutuelle et gérer adéquatement les divergences à travers la communication et le dialogue pour assurer un développement solide et de long terme de la coopération BRICS. « La Chine assumera la présidence du BRICS l’année prochaine et tiendra le 19e Sommet des BRICS. Elle est prête à travailler ensemble avec toutes les parties à bâtir le consensus et à envisager l’avenir en vue d’inaugurer une troisième décennie d’or de la coopération BRICS et à ouvrir des perspectives radieuses de prospérité et de progrès partagés », a-t-il laissé entendre.

Les différentes parties ont hautement salué les accomplissements que le BRICS a réalisés dans son développement depuis sa création il y a 20 ans, considérant que le BRICS est doté d’une large représentativité et recèle un énorme potentiel de développement. Elles ont affirmé que face à l’intensification des conflits géopolitiques et à la montée de l’unilatéralisme, les pays du BRICS avaient des responsabilités à assumer pour faire entendre la voix du Sud global, défendre le multilatéralisme, soutenir le rôle central des Nations Unies, préserver l’égalité souveraine de tous les pays, respecter le droit international, s’opposer à l’ingérence dans les affaires intérieures d’autrui, soutenir le libre-échange et répondre ensemble aux défis planétaires. Elles ont souligné la nécessité pour les différentes parties de faire valoir l’esprit du BRICS, d’approfondir leur coopération dans différents domaines, de renforcer la résilience économique et d’œuvrer à l’avènement d’un ordre international plus juste et plus inclusif et à la construction d’un monde multipolaire sûr et prospère. Elles ont salué la contribution importante apportée par la Chine au développement et au renforcement du BRICS et exprimé leur soutien à la présidence chinoise pour l’organisation du 19e Sommet des BRICS en 2027 en vue de porter ensemble la coopération BRICS à de nouvelles hauteurs. Le Sommet a adopté la Déclaration de New Delhi du 18e Sommet des BRICS.

Synthèse de Nadège YAMEOGO