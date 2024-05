60e anniversaire de l’AIB: le ministre de la Communication galvanise « des VDP de l’information »

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est allé le 27 mai 2024, encourager les agents de l’Agence d’information du Burkina (AIB), à l’occasion du soixantenaire de l’agence.

Le groupe de presse Les Editions Sidwaya a sobrement célébré, dans la matinée du lundi 27 mai 2024, le 60e anniversaire de l’Agence d’information du Burkina (AIB). Montée des couleurs, adresse solennelle de la Directrice générale, Assétou Badoh et plantation d’arbre ont constitué les moments forts de ce jubilé. Dans l’après-midi, les agents de l’AIB ont eu l’agréable surprise d’accueillir, le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le ministre porte-parole du gouvernement a félicité le personnel pour le « grand travail » abattu au quotidien, malgré les difficultés. Il a assuré les agents que les plus hautes autorités suivent le travail de l’AIB. « Depuis un certain temps, l’Agence d’information du Burkina n’a cessé de prendre véritablement, de plus en plus, la place qui aurait dû, de tout le temps, être la sienne dans le paysage médiatique et dans l’offre d’information au Burkina Faso », a précisé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le ministre en charge de la communication a alors exhorté les agents à être à la hauteur des attentes car selon lui, les autorités de la Transition ont fait de l’AIB, « un axe majeur de la communication. Dans le contexte du terrorisme où la communication de guerre occupe une place importante, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a invité les journalistes à toujours hoisir le camp des Forces combattantes. « En dépit des contraintes qui peuvent être matériels ou de divers ordres, les agents de l’AIB ne doivent jamais baisser les bras et doivent travailler aujourd’hui à être des VDP de l’information », leur a-t-il lancé. Le ministre a conseillé aux journalistes de prendre en compte les critiques constructives et de se départir des « critiques nocives orchestrées par des officines aux desseins inavoués ».

Apporter encore plus de capacité

«C’est vraiment vous encourager à rester focus. Soyez convaincus que nous ne sommes pas les seuls. Sur le terrain, les combattants voient ce que vous faites. Donc, il faut les soutenir en termes de valorisation de leurs victoires », a conseillé Jean Emmanuel Ouédraogo.

La Directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, a remercié le ministre pour son déplacement et ses mots d’encouragement. Elle a également traduit sa reconnaissance pour l’équipement acquis pour le quotidien Sidwaya et l’AIB, grâce au plaidoyer du ministre auprès des plus hautes autorités. Assétou Badoh a aussi traduit sa fierté de voir les agents de l’AIB travailler jusque tard dans la nuit pour mettre à la disposition des Burkinabè d’ici et de la diaspora, des informations fiables et diversifiées.

Avant de prendre congé, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a assuré que le gouvernement travaille à apporter encore plus de capacités à l’Agence d’information du Burkina afin qu’elle puisse porter véritablement la mission stratégique dans la communication de façon générale, et cela au profit de tous les Burkinabè. « Nous essayons donc de faire en sorte de créer pour vous les conditions pour l’émergence d’une AIB plus forte et surtout une agence qui joue vraiment le rôle de grossiste de l’information », a promis le ministre. Il souhaite que dans les cinq ou dix ans à venir, l’AIB ait des locaux de plus grandes capacités et les moyens nécessaires pour accomplir ses missions.

Tilado Apollinaire ABGA