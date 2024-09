94e anniversaire du Royaume d’Arabie saoudite : l’excellence des relations avec le Burkina magnifiée

L’ambassade de l’Arabie saoudite au Burkina Faso a commémoré le 94e anniversaire de la fête nationale du Royaume, lundi 23 septembre 2024, à Ouagadougou.

Chaque année, le 23 septembre est consacrée à la célébration de la fête nationale du Royaume d’Arabie saoudite. Cette commémoration est faite sous le sceau de l’unification du Royaume pendant le règne du Roi Abdel Aziz Al Saoud en 1932. Ainsi, l’ambassade de l’Arabie saoudite au Burkina n’est pas restée en marge de cette célébration.

La représentation diplomatique a commémoré le 94e anniversaire de la fête nationale du Royaume d’Arabie saoudite, dans la nuit du lundi 23 septembre 2024, sur le thème :

« Nous rêvons et réalisons ». Plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement burkinabè, des ambassadeurs, des gouverneurs de régions, des responsables d’institutions et des familles saoudiennes ont pris part à cette commémoration.

A l’occasion, l’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Burkina, Fahad Bin Abdulrahman Aldosari, a soutenu que depuis 1932, le Royaume a adopté dans sa politique étrangère une approche fondée sur les principes de justice, d’égalité et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations, en déployant des efforts afin d’instaurer la paix et la sécurité internationales et en s’appuyant sur sa culture arabe authentique.

Selon lui, c’est ce qui a valu de l’estime et du respect de leurs frères et amis au sein de la communauté internationale. Le diplomate saoudien a également fait savoir que grâce aux liens établis entre son pays et le Burkina, un accord a été conclu, le 25 août 1965, en vue d’une coopération diplomatique renforcée entre les deux Etats. « Cette coopération a évolué pour aboutir à l’ouverture de l’ambassade du Burkina au Royaume d’Arabie saoudite, le 25 mars 1980 et son consulat général a ouvert dans la ville de Djeddah en 1996. C’est en 2002 que le Royaume d’Arabie saoudite a ouvert son ambassade au Burkina », a-t-il signifié.

59 ans de fraternité

A en croire, M. Aldosari, depuis 59 ans, les relations bilatérales entre le Royaume saoudien

et le Burkina ont été excellentes.

Au cours de cette période, a-t-il souligné, les personnalités et les hauts responsables des deux pays ont effectué plusieurs visites officielles, au cours desquelles divers accords bilatéraux ont été signés faisant progresser la coopération vers des nouvelles perspectives.

« A titre d’illustration, le Royaume a accordé au Burkina, une aide ainsi que des donations dans plus de 59 projets dans différents domaines pour un montant de plus de 242 millions de dollars US. Entre 2023-2024, douze projets ont été réalisés dans les domaines de la santé, des infrastructures et de la sécurité alimentaire », a-t-il relevé.

Des dires de l’ambassadeur, au cours de cette même période, sa Majesté Serviteur des saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, a instruit la mise en œuvre de plusieurs initiatives de bénévolat dans le domaine sanitaire au Burkina Faso par l’intermédiaire du Centre Roi Salman pour les secours et l’action humanitaire.

La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, chargée de la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré, a déclaré que ce moment de convivialité est une occasion de rappeler l’exemplarité des relations de coopération et de fraternité entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Burkina.

En effet, a-t-elle insisté, depuis 1965, année d’établissement de leurs relations diplomatiques, la coopération entre les deux Etats n’a eu de cesse de s’intensifier.

Car, a poursuivi la ministre Kabré, les nombreux projets de développement tels que, les adductions d’eau potable, les aménagements agricoles, les infrastructures de santé et d’éducation, ainsi que des actions humanitaires mis en œuvre au profit des populations burkinabè en sont les symboles de cette coopération.

« S’agissant du volet humanitaire, le gouvernement burkinabè tient à traduire toute sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement saoudien pour les actes de soutien dont il a constamment fait montre durant cette période de crise humanitaire que traverse le pays des Hommes intègres », s’est-elle réjouie.

Mme Kabré, a par ailleurs, affirmé qu’en termes de perspectives pour les deux pays, l’événement majeur est la tenue prochaine de la 1re session de la Commission mixte de coopération. Selon elle, ce cadre permettra aux deux Etats de renforcer davantage leur relation dans divers domaines de développement.

La ministre a, en outre, au nom du gouvernement burkinabè, salué cette présence réconfortante du gouvernement saoudien et de sa population aux côtés du peuple burkinabè en cette période difficile et inédite de son histoire. Elle a, au nom du peuple burkinabè, adressé les vœux de paix, de joie et de progrès continu aux populations saoudiennes.

Abdoulaye BALBONE

Cédric BOLOUVI

(Stagiaire)