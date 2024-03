Assemblée populaire nationale chinoise : des résolutions pour la modernisation du pays

La 2e session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) chinoise s’est achevée à Beijinp (Pékin) en République populaire de Chine, le lundi 11 mars 2024, par l’approbation de différentes résolutions en vue de poursuivre la modernisation du pays.

La 14e Assemblée populaire nationale (APN), l’organe législatif suprême de la Chine, a tenu la réunion de clôture de sa 2e session, le lundi 11 mars 2024 à Beijinp (Pékin) en République populaire de Chine, marquant ainsi la fin des deux sessions de l’année. A l’issue d’une semaine de travail, les législateurs nationaux ont approuvé une résolution sur le rapport de travail du gouvernement, du comité permanent de l’APN, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême. Hormis cela, ils ont adopté une loi organique révisée du Conseil des affaires d’Etat et approuvé le plan 2024 pour le développement économique et social national et le budget central pour 2024. Le président du comité permanent de l’APN, Leji Zhao, a affirmé que « lutter dans l’unité » est la voie que le peuple chinois doit emprunter pour faire de grandes réalisations historiques. Il a rappelé que 2024 marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et, est une année critique pour la réalisation des objectifs et des tâches du 14e plan quinquennal (2021-2025).

C’est la raison pour laquelle, il a souligné que la mise en œuvre des tâches fixées par la session de l’APN et la réalisation des objectifs de développement économique et social de cette année sont d’une grande importance. Pour atteindre ces objectifs, M. Zhao a insisté sur la mise en œuvre d’une philosophie de développement centrée sur le peuple et sur le développement de la démocratie populaire dans son ensemble. Pour ce faire, il a demandé de respecter les souhaits exprimés par le peuple, l’expérience qu’il a accumulée, les droits qu’il possède et le rôle qu’il joue. Aussi, a-t-il exprimé la nécessité de stimuler l’enthousiasme et la vitalité de l’esprit d’entreprise, l’innovation et la créativité de l’ensemble de la société. C’est pourquoi, le président du comité permanent de l’APN a souhaité l’adoption d’une approche réaliste et pragmatique pour répondre aux aspirations de la population à une vie meilleure grâce à un travail acharné et à l’unité. L’organe législatif suprême de la Chine a également appelé à des efforts inlassables pour faire de la Chine, un pays plus fort et rajeunir la nation chinoise sur tous les fronts en poursuivant la modernisation de la nation.

Souaibou NOMBRE Depuis Pékin (Chine) Snombre29@yahoo.fr