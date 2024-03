ARCEP : les membres consultent le Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience une délégation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) conduite par son président, Pasteur Poda.

La Primature est l’institution de tutelle administrative de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes(ARCEP). De ce fait, une délégation de l’institution conduite par son président, Pasteur Poda s’est rendue chez le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, hier mardi 12 mars 2024. « Nous sommes venus pour une visite de courtoisie au Premier ministre », a expliqué Pasteur Poda à sa sortie d’audience. Il a indiqué que les échanges avec le chef du gouvernement ont porté notamment sur les missions qui sont dévolues au conseil de régulation. « Nous avons reçu ses conseils, ses encouragements et des orientations qui nous permettront d’aller de l’avant », a-t-il signifié.

L’hôte de la Primature a fait savoir que l’ARCEP a élaboré et mis en place un Plan stratégique de développement contenant un certain nombre d’innovations avec au centre la régulation par les données et la digitalisation. Pour lui, cette initiative est de nature à impulser la mission de régulation et d’appui au développement du secteur de communication électronique des postes au Burkina. L’ARCEP a, entre autres, pour missions la définition de la réglementation applicable à tout ou partie des opérateurs… Elle veille également à ce que les principes de protection des consommateurs de réseaux internet, fixes, mobiles et postaux soient respectés.

Aly SAWADOGO