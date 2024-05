Autorisation de ratification de la Charte du Liptako-Gourma, instituant la création de l’AES: le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE présente le projet de loi aux députés de l’ALT

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORE était face aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et la sécurité ( CAEDS) de l’ALT dans la matinée de ce jeudi 16 mai 2024.

Celles-ci sont entre autres liées à la montée de la crise sécuritaire malgré le dispositif de lutte dans la zone du Sahel, et le manque d’instruments endogènes pour lutter efficacement contre le terrorisme dans les trois pays.

Pour une lutte plus efficace contre le terrorisme, l’union et la bonne collaboration entre les trois pays s’imposaient, souligne le chef de la diplomatie Burkinabè.

» Lennemi utilise les frontières poreuses des trois pays à son avantage et à travers l’AES, les pays pourront renforcer les liens et s’engager à lutter convenablement contre le terrorisme et le grand banditisme » poursuit-il.